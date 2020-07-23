«Удинезе» — «Ювентус»: прогноз Павла Занозина на игру Серии А

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Серии А «Удинезе» — «Ювентус».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.20.
«На повестке дня у нас итальянская Серия А. «Удинезе» выйдет на поле против «Ювентуса». «Ювентус» летит к чемпионству. Очередная победа над «Лацио» показала, что «Юве» не собирается останавливаться. В частности, конечно, не собирается останавливаться Криштиану Роналду, который опять показывает совершенно феноменальную результативность. Уже 30 голов забил Роналду и сравнялся теперь с Чиро Иммобиле в гонке бомбардиров.
Ставить на гол Криштиану — это как-то слишком дёшево. Понятно, что он и в этом матче забьёт, но коэффициент небольшой. Честно говоря, мне такая ставка не нравится. Я бы предложил что-нибудь менее очевидное.
Давайте от «Удинезе» оттолкнёмся. «Удинезе» — вообще команда упертая. Она достаточно неплохо играет с лидерами. Например, в прошлом туре команда «Наполи» проиграла только 1:2, в добавленное время пропустив от Маттео Политано. До этого с «Лацио» сыграли 0:0, а у «Ромы» выиграли.
В целом «Удинезе» в относительно неплохой форме находится, но эта команда мало забивает. Я думаю, что здесь, конечно, «Удинезе» будет сопротивляться, но всё-таки проиграет «Ювентусу». Я считаю, что проиграет через низ. Много голов в этом матче, мне кажется, быть не должно. Я бы поставил на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.20. Здесь нас и 1:1 устроит, и маленькая победа «Юве» тоже. Вполне хороший вариант для этой встречи», — сказал Занозин.
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