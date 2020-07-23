«Удинезе» — «Ювентус»: прогноз Александра Неценко на игру итальянской Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 35-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Удинезе» — «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» минимум в 2 мяча за 2.65.



«Старая сеньора» пользуется осечками конкурентов и при не самой яркой игре стремится к очередному чемпионству. «Удинезе», обладая неплохим запасом прочности перед зоной вылета, борется за выживание и имеет хорошие шансы удержать своё место под солнцем. Если говорить о выступлении команды после рестарта сезона, то дома фриулианцы не одержали ни одной победы в четырёх матчах. В последних трёх турах команда сумела забить всего 2 мяча. С такими показателями очень непросто рассчитывать на успех в предстоящем матче. К тому же очень напряжённый график – до 2 августа нужно доиграть оставшиеся игры. В ситуации, когда у тебя после «Ювентуса» в соперниках «Кальяри» и «Лечче», можно прибегнуть к ротации состава. Мандрагора давно не играет, Яяло и Уоллес помочь своей команде тоже не смогут.



Потери, которые есть у «Ювентуса», — дисквалифицирован Бонуччи, травмирован Кьеллини. Здесь ничего страшного не произойдёт – де Лигт и Ругани вполне могут заменить этих людей в центре обороны. Не забываем про великолепную форму Криштиану Роналду, который забивал в 18 из 20 последних матчей. Он догнал Иммобиле по забитым мячам – у обоих по 30 голов. Роналду будет стремиться побить свой рекорд, в матче с «Удинезе» он обязательно должен найти свой момент и его реализовать. А может будет назначен очередной 11-метровый удар.



«Ювентус», как бы его ни критиковали за матчи против «Сассуоло», «Милана» и «Аталанты», всё равно два своих дежурных гола забил. Серия с двумя забитыми мячами продолжается уже 11 туров.



В шести последних матчах между «Ювентусом» и «Удинезе» шесть раз побеждали туринцы с общим счётом 21:4. Во всех случаях «Ювентус» побеждал минимум в два мяча. В такой ситуации я смело беру победу «Ювентуса» с форой (-1.5) – 2.65 отличный коэффициент. Надо брать», — полагает Неценко.

«Удинезе» — «Ювентус». Прогноз: Роналду обгонит Иммобиле и приблизит туринцев к скудетто В шести предыдущих очных встречах «Ювентус» побеждал с разницей не менее чем в два мяча.