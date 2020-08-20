«Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 5-й матч 1-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Вашингтон» — «Айлендерс».



Ставка: победа «Вашингтона» в матче за 1.89.



«Понятно, что «Айлендерс» вели 3-0 в серии и в такой момент спастись в НХЛ почти невозможно. Да и в четвёртом матче «Вашингтон» был на краю пропасти, уступая со счётом 0:2, но наконец-то проснулся Евгений Кузнецов, а Александр Овечкин сделал дубль.



Эта победа (3:2) очень важна с моральной точки зрения. Да, за «Вашингтон» не играет травмированный Никлас Бэкстрём. Но в команде прошло очень серьёзное собрание. Вылетать из плей-офф, тем более так, никто не хочет. Этим «Кэпиталз» не хватало мотивации и злости. Теперь она у них есть.



Поэтому я бы взял тут победу «Кэпиталз» даже в дополнительное время, за что дают кэф 1.89. Не вижу, что «Айлендерс» доминируют в серии. Им есть куда отступать. А вот разозлившийся «Вашингтон» должен дать настоящий бой», — сказал Лысенков.



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«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Ковальчук насядут на Варламова «Кэпиталз» выиграли четвёртый матч, но по-прежнему не имеют права на ошибку.