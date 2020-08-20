«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Ковальчук насядут на Варламова

21 августа в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» 21 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.30, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.66. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (21.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли в самом разгаре. Четвертьфиналы конференции стартовали ещё 12 августа, то есть ровно неделю назад. В некоторых парах всё уже ясно, а вот в кое-где самое интересное впереди.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

«Вашингтон» продолжает ходить по краю бездны. Накануне он даже в неё заглянул, но всё же сумел спастись. После четырёх матчей серии «Айлендерс» впереди со счётом 3-1, то есть права на ошибку у Александра Овечкина с партнёрами больше нет. Нужно выиграть три раза подряд, иначе — отпуск.

Евгений Кузнецов побрился налысо перед четвёртым матчем, Александр Овечкин и ещё несколько хоккеистов сбрили бакенбарды. Начало получилось мрачным: два пропущенных гола к середине первого периода, продолжение проблем на точке вбрасывания. Приходилось тратить дополнительные силы, возвращая шайбу.

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А дальше понеслось. Евгений Кузнецов сольным проходом вернул команду в игру (оборона «островитян» считала ворон, но это уже детали), после чего настало время Александра Овечкина. Лидер «Кэпиталз» оформил дубль: первая шайба в большинстве, вторая — в равных составах уже в третьем периоде.

Затем подопечные Тодда Рирдена довольно уверенно засушили игру. «Нью-Йорк» пытался что-то придумать впереди, но позиционные атаки явно нельзя назвать его сильной чертой, а соперник решил обойтись без привозов. Даже удалений в заключительные 10 минут удалось избежать. Так и доиграли — 3:2.

Нельзя сказать, что «столичные» проснулись и заиграли на две головы выше. И всё же кое-какой прогресс прослеживается: местами получалось симпатично проходить среднюю зону через пас, здорово смотрелась пара центрфорвардов Кузнецов — Эллер. Не хватает только Никласа Бекстрёма, который продолжает восстанавливаться после сотрясения мозга.

Букмекеры выставляют на пятый матч серии практически равную линию, что вполне логично. Пока все игры противостояния получаются близкими и нервными. Даже второй поединок, где «Айлендерс» добились разгрома (5:2), оставался открытым вплоть до 58-й минуты, когда Холтби пропустил четвёртую шайбу.

Потому можно просто не мудрить и проверить лобовую ничью, на неё дают дивный коэффициент 4.33. Варианты попроще — П1 с нулевой форой за 1.96 и 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.05. Много «островитяне» не пропустят, но вообще энергия «Вашингтона» в четвёртом матче ощущалась. Семёну Варламову придётся нелегко.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» 21 августа 2020 года

«Вашингтон» собрался с силами и избежал позора, выиграв четвёртый матч. Но расклад не изменился — права на ошибку у Овечкина с партнёрами больше нет. На самом деле «Кэпиталз» накануне симпатично играли в пас и явно добавили в уровне энергии. Это ничего не гарантирует, поскольку подопечные Барри Тротца хороши. Но просто так «столичные» не сдадутся.

Ставка: «Вашингтон» победит с нулевой форой за 1.96.