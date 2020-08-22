ЦСКА — «Рубин»: прогноз Александра Мостового на матч 4-го тура РПЛ в Москве

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Рубин».

Ставка: победа ЦСКА за 1.78.

«Очень достойно ЦСКА выглядел в Санкт-Петербурге. Складывалось впечатление, что армейцы излишне эмоционально подходили к некоторым моментам. Иногда боялись идти вперёд большими силами, избавлялись от мяча ещё на своей половине поля. Я считаю, что столичный клуб заслуживал как минимум ничьей.



Вообще, команда вызывает оптимизм. При этом Виктор Гончаренко не скрывает, что ждёт усиления состава. Если Влашич уже вернулся — причём результативно, то Чалов и Дзагоев пока находятся в лазарете.



«Рубин» получил нокдаун от «Сочи», чем были недовольны не только болельщики. Леонид Слуцкий списал всё на потерю концентрации. В команде ждут приобретения на некоторые позиции. В Казань прибыл корейский полузащитник Хван Ин Бом, с которым связывают надежду на усиление центральной линии, хотя все понимают, что этого явно недостаточно и работы у селекционеров ещё очень много.



Я считаю, что сегодня красно-синие сумеют пробить оборону рубиновых. Команда в хорошей форме, при этом результат может сделать практический любой игрок основы москвичей».