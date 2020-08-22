«ЦСКА — «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч 4-го тура РПЛ
Бывший защитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «ЦСКА — «Рубин», который состоится 22 августа.
Ставка: победа ЦСКА за 1.75, тотал меньше 2.5 гола за 1.60.
«Понятно, что «Рубин» и Леонид Слуцкий будут стараться удивить фаворита и зацепиться за очки. Понятно, что у казанцев есть Хвича Кварацхелия. Это сегодня очень заметная фигура, он смело идёт в обводку и постоянно вынуждает нарушать на себе правила. Однако ЦСКА на данный момент просто сильнее. Армейцы играют на своем поле и однозначно заберут очки. Думаю, голов будет немного, однако москвичи всё же сумеют добиться победы в этом матче».
- 22 августа 2020
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