Победа Поветкина над Уайтом принесла клиенту букмекера 4,2 млн рублей
Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта. Он поставил 2 998 000 рублей на то, что Уайт не выиграет поединок по очкам. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 1.41.
Бой для Поветкина сложился непросто. По ходу 4-го раунда Уайт дважды отправлял росийского боксера в нокдаун. Но в 5-м раунде картина резко изменилась. Россиянин нанес апперкот, который отправил соперника в нокаут.
Таким образом, ставка игрока БК «Фонбет» оказалась успешной. На выплату он получил 4 227 180 рублей.
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