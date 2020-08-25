Победа Поветкина над Уайтом принесла клиенту букмекера 4,2 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта. Он поставил 2 998 000 рублей на то, что Уайт не выиграет поединок по очкам. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 1.41.



Бой для Поветкина сложился непросто. По ходу 4-го раунда Уайт дважды отправлял росийского боксера в нокдаун. Но в 5-м раунде картина резко изменилась. Россиянин нанес апперкот, который отправил соперника в нокаут.



Таким образом, ставка игрока БК «Фонбет» оказалась успешной. На выплату он получил 4 227 180 рублей.



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