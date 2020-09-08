Карреньо-Буста — Шаповалов: прогноз Надежды Петровой на матч 1/4 финала US Open

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч US Open—2020 Пабло Карреньо-Буста – Денис Шаповалов.

Ставка: тотал больше 39.5 гейма за 1.90.

«В 2017 году Карреньо-Буста входил в число 10 сильнейших теннисистов мира (занимал 10-е место), сейчас он 27-й. Шаповалов идёт 17-м в рейтинге ATP. По личным встречам преимущество у испанского теннисиста: 3-1.



Шаповалов очень уверенно обыграл Гоффена в четырёх сетах — для него это очень хороший показатель. Помимо одиночного разряда он выступал и в парном, практически не было у него времени на отдых. Усталость накапливается. И это рано или поздно должно сказаться.



Карреньо-Буста стартовал с победы в пятисетовом матче, а во всех последующих было 3-0. Вчера в игре против Джоковича при счёте 5-5 сделал брейк. Затем Джокович попал мячом в судью и его дисквалифицировали. Так что вчера испанец, можно сказать, только размялся.



Сегодня выходной, и он готовится к игре с Шаповаловым. С одной стороны, конечно, это здорово уже быть в четвёртом круге, не затратив много сил, с другой – то, что он не сыграл полноценный матч, может сказаться на его концентрации в дальнейшем.



Как я уже сказала, в личных встречах преимущество испанца, но я не считаю его хорошим специалистом на харде. Шаповалов победит, в пяти сетах. Беру тотал больше 39.5 за 1.9».