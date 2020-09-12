«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» — «Сочи».
Ставка: ничья за 3.30.
«Футбольные баталии на юге России носят особый подтекст и повышают температуру своим накалом борьбы на каждом квадратном сантиметре футбольного поля. Вот и сегодня я ожидаю, что в Грозном нас ждёт настоящий футбольный спектакль.
Старт турнира для противников оказался успешным, на что мало кто мог бы дать прогноз. В пяти последних играх соперники абсолютно симметрично выиграли по три игры подряд, но в последних дуэлях показали разный исход – «Ахмат» на своём поле проиграл ЦСКА, причём с неприятным счетом 0:3.
Лично я надеялся что Талалаев сумеет настроить своих подопечных на эту игру. В команду хозяев вернулись сборники, все в хорошей форме, но потери в составе всё-таки есть — не смогут выйти на поле Анхель и Уциев.
Что касается команды гостей, то лично меня радует отношение к ней руководства клуба, что отражается на результатах. Месяц назад мало кто мог предположить, что «барсы» после шести туров будут занимать третью позицию и пройдут стартовый отрезок без поражений.
В сегодняшней дуэли я жду продолжения от сочинской команды серии без поражений. «Ахмат» на своём поле иногда даёт сбои, но сегодня ожидаю ничейный исход. Уверен, что он устроит обе команды».
- 12 сентября 2020
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:45