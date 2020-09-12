Наоми Осака — Виктория Азаренко: прогноз Анны Чакветадзе на финал US Open — 2020

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Наоми Осака — Виктория Азаренко в финале US Open — 2020.

Ставка: победа Азаренко за 2.45.

«Женский финал US Open. Наоми Осака сыграет против Виктории Азаренко. Напоминаю, дважды эти теннисистки выигрывали турниры серии «Большого шлема». Правда, Вика дважды побеждала на Australian Open, а Осака выигрывала и в Австралии, и в Нью-Йорке — если вы помните тот легендарный финал против Серены Уильямс, в котором та закатила истерику. Но всё это уже в прошлом.



Кстати, Азаренко дважды играла в финале US Open, но ни разу титул ей не покорился. Что же нас ждёт в финале? Надо отдать должное Осаке, которая прибавляет от матча к матчу. Великолепным образом подаёт. Были у неё проблемы в матче с Брэйди, хотя та находится в шикарной для себя форме. В общем, выстояла Осака. Наверное, самый неудачный для неё матч был с украинкой Мартой Костюк.



Что касается Азаренко, то она отправила домой Серену Уильямс. Если вы смотрели полуфинал, то там были вопросы по подаче к Азаренко в первом сете, но затем она исправилась. Она ощутила этот классный спортивный и агрессивный настрой, который ей помогает преодолевать все сложности в матче. Хватит ли этого настроя, чтобы выиграть у Осаки и взять долгожданный титул? Думаю, что и без того она проводит хороший турнир. Кто ожидал увидеть её в финале? Только я.



Подача. Именно подача будет очень многое значить в матче с Осакой. Наоми — это теннисистка нового поклонения, которая плоско, плотно, агрессивно бьёт по мячу, даже сильнее, чем Азаренко. У неё замахи короче, она интенсивнее вкладывается в удар. Именно подача у Осаки гораздо лучше, чем у Азаренко. Если Вика сможет хорошо отподавать, то ей по силам будет взять титул».