«Урал» — ЦСКА: эксперты оценили шансы команды Гончаренко выиграть матч 10-го тура РПЛ

3 октября «Урал» примет ЦСКА в матче 10-тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68 (60%). Успех уральцев оценён букмекерами коэффициентом 6.45 (15%). Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.98 (25%).



Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Урал» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.00, на пенальти — за 2.60, а на удаление — за 3.20.