«Урал» — ЦСКА. Прогноз: Игорь Акинфеев преподаст Илье Помазуну ещё один урок

3 октября «Урал» примет ЦСКА в матче 10-тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех уральцев оценён букмекерами коэффициентом 6.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.98.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Урал» — ЦСКА 3 октября 2020

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА (03.10.2020)

Футбол возвращается в привычное русло. В некоторых странах на трибуны начинают пускать болельщиков, график становится похожим на прежний: игры внутреннего первенства проводятся в конце недели, а на буднях команды выступают в еврокубках и национальных кубках. В Российской Премьер-Лиге практически пролетела треть всего сезона.

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На носу десятый тур. Откроют программу 3 октября четыре матча. Среди прочит будут биться екатеринбургский «Урал» и московский ЦСКА. Их встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.



Хозяева в новом сезоне выступают неплохо. За девять сыгранных туров они набрали десять очков, что соответствует 11-й строчке. Отрыв от опасной зоны стыковых матчей составляет три пункта, но и до верхней части турнирной таблицы не хватает всего четырёх баллов. Слишком уж высока плотность в середине.



«Шмели» мало пропускают, но забивают ещё меньше. Практически треть сезона сыграна, а у них девять пропущенных и только семь забитых. Проиграла уральская команда всего лишь три раза, однако с победами туговато. Зато ничьих достаточно.

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Одно из поражений пришлось на матч прошлого тура. «Урал» отправился в гости к «Ахмату» и уступил со счётом 0:2. Пропустили гости уже на второй минуте со стандарта, а на 38-й минуте вовсе остались без центрального защитника. Стефан Страндберг получил вторую жёлтую за игру рукой в собственной штрафной, теперь он не поможет команде в игре с ЦСКА.



Назначенный пенальти, кстати, Илья Помазун сумел отбить. Однако во втором тайме грозненцы снова получили право бить пенальти, снова за игру рукой. На этот раз арендованный у «армейцев» голкипер пропустил с точки, хотя был невероятно близок ко второму подвигу.



ЦСКА в прошлом матче прервал успешную серию. Столичный клуб принимал «Локомотив» и уступил с минимальным счётом, пропустив под самый перерыв. В целом, хозяева смотрелись в дерби активнее «железнодорожников», но на 59-й минуте остались в меньшинстве и отыграться не сумели.

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Теперь в турнирной таблице чемпионата России «армейцы» опустились на четвёртое место. После девяти туров у них по-прежнему 16 очков. Отставание от лидеров «Зенита» и «Спартака» составляет четыре пункта, а отрыв от ближайших преследователей минимальный. Так что необходимо набирать очки в предстоящем поединке.



Команда Виктора Гончаренко после поражения в дерби приедет в Екатеринбург ещё злее. «Урал» едва ли ждут простые 90 минут. Красно-синие, к слову, здорово играют на выезде в текущем сезоне. Восемь забитых и всего три пропущенных гола за пять встреч — достойные цифры.



Однако у екатеринбуржцев солидная статистика в родных стенах. В последних четырёх таковых играх они набрали 8 из 12 возможных очков, пропустив всего лишь три гола. Причём соперники солидные: «Химки» (3:1) можно вынести за скобки, а вот «Локомотив» (1:1), «Краснодар» (1:0) и даже «Зенит» (1:1) — это серьёзно.

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Много голов от матча не ждём. Оборона вместе с вратарями и у тех, и других очень крепкая. Но всё же шансы на очки у ЦСКА весьма неплохие. Согласно статистике личных встреч, екатеринбургский клуб не может победить красно-синих более 11 лет. А при таких раскладах комбинированная ставка Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.12 выглядит интересно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Урал» — ЦСКА 3 октября 2020 года

«Урал» не может выиграть у ЦСКА более 11 лет, однако в нынешнем сезоне на своём поле успел огорчить «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит». Оборона у екатеринбургского клуба крепкая. Только вот «армейцы» на выезде показывают неплохой футбол. За пять игр забили восемь голов, а пропустили лишь три – от «Зенита (1:2) и «Краснодара» (1:1). Так что ждём напряжённый и низовой матч.



Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.