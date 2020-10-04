«Лион» — «Марсель»: прогноз Эльвина Керимова на матч 6-го тура чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Лион» — «Марсель».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Важнейший матч для обеих команд. Классическое противостояние двух «Олимпиков» — из Лиона и Марселя. Обе команды стартовали ни шатко ни валко и идут в середине таблицы. «Лион» после выхода в полуфинал ЛЧ и позднего окончания прошлого сезона сильно устал и пока не набрал форму. А «Марсель» никак не может победить дома — 3 матча на «Велодроме» и ни одной победы.



Во французской прессе активно распространяют слухи о возможной отставке Руди Гарсии в случае поражения в предстоящей встрече. Вопросов по качеству игры накопилось много. Свою единственную победу в этом сезоне лионцы одержали в первом туре над самой слабой командой лиги — «Дижоном».



Команда Виллаш-Боаша удачно играет в гостях в нынешнем сезоне и регулярно забивает. Учитывая проблемы соперника, забьет, наверное, и в этот раз. В то, что на своем поле забьет «Лион», загнанный в угол, я уверен. Мне кажется, что ничья никого не устроит. Обе команды будут играть в атаку. Мой прогноз — обе забьют за 1.84».