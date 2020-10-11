Польша — Италия: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Польша — Италия.

Ставка: индивидуальный тотал Италии больше 1.5 гола за 1.97.

«Поляки без Левандовского разгромили на днях Финляндию. Гросицки оформил хет-трик, забивали также и Пёнтек с Миликом. В предстоящей встрече Леви должен сыграть, но пропустят поединок из-за коронавируса Зелиньский и Рыбусь. В любом случае изменений в составе будет много: 3 матча за 7 дней — чем не повод ротировать состав? В Лиге наций должны быть задействованы основные игроки.



Итальянцы тоже проводили товарищеский матч — со счётом 6:0 разгромили молдован. Манчини выставил на поединок с командой Энгина Фырата ближайший резерв. Дубль оформил Эль-Шаарави, помимо него, забивали Капуто, Берарди и Кристанте. С поляками — в этом нет сомнений — сыграет основа.



После двух туров в группе с нидерландцами и боснийцами Италия набрала 4 очка, а Польша — 3. Я думаю, что итальянцы будут доминировать. Команда Манчини играет в атакующем стиле, и она в состоянии сыграть в Гданьске результативно. Мой прогноз — «индивидуальный тотал Италии больше 1.5 гола» за матч с коэффициентом 1.97».