Польша — Италия: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Польша — Италия.
Ставка: индивидуальный тотал Италии больше 1.5 гола за 1.97.
«Поляки без Левандовского разгромили на днях Финляндию. Гросицки оформил хет-трик, забивали также и Пёнтек с Миликом. В предстоящей встрече Леви должен сыграть, но пропустят поединок из-за коронавируса Зелиньский и Рыбусь. В любом случае изменений в составе будет много: 3 матча за 7 дней — чем не повод ротировать состав? В Лиге наций должны быть задействованы основные игроки.
Итальянцы тоже проводили товарищеский матч — со счётом 6:0 разгромили молдован. Манчини выставил на поединок с командой Энгина Фырата ближайший резерв. Дубль оформил Эль-Шаарави, помимо него, забивали Капуто, Берарди и Кристанте. С поляками — в этом нет сомнений — сыграет основа.
После двух туров в группе с нидерландцами и боснийцами Италия набрала 4 очка, а Польша — 3. Я думаю, что итальянцы будут доминировать. Команда Манчини играет в атакующем стиле, и она в состоянии сыграть в Гданьске результативно. Мой прогноз — «индивидуальный тотал Италии больше 1.5 гола» за матч с коэффициентом 1.97».
- 11 октября 2020
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:48
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:48
-
13:31
-
13:15
-
13:14
-
13:00
-
12:56
-
12:45
-
12:40
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:37
-
11:30
-
11:25
-
11:15