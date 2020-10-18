Борна Чорич – Андрей Рублев: прогноз Надежды Петровой на финал турнира в Санкт-Петербурге

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Санкт-Петербурге Борна Чорич – Андрей Рублев.
Ставка: победа Рублёва в трёх сетах за 4.00.
«Нашему Андрею Рублеву предстоит в финале встретиться с хорватом Чоричем, который сейчас стоит 27-м в рейтинге. По матчам Рублев ведет 3-0. У Андрея в этом году три титула, да и вообще он показывает великолепный теннис, как до пандемии и сейчас после возобновления сезона. Он перешел в зал и продолжает также великолепно играть. Это говорит о том, что он уже поднялся на новый уровень, повзрослел, стал намного выносливее, да и вообще относится к своей игре и к матчам очень серьезно.
Последние три матча Рублев играл с леворучными теннисистами, с Чоричем нужно будет немного перестроиться. Он – правша. У Чорича две очень хорошие победы над Раоничем, обладающего сумасшедшей подачей и Опельку. Чорич хорошо принимает, подача это не его козырь, но очень хорош на задней линии, хорошо двигается, тащит мячи, да и вообще такой настроенный паренечек, себя все время настраивает и с первого до последнего мяча выкладывается.
Трудно будет Рублеву. Надеюсь, что силы у него остались. Выход в финал – великолепный результат, но он бы еще титул хотел выиграть. У него есть в Москве, на Кубке Кремля, а в Питере пока он не побеждал. Это очень престижно и важно для него. Будет все делать, чтобы все выиграть. Думаю, Рублев победит в трех сетах».
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