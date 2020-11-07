«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 8-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.67.

«Здесь хочется повторить ту же ставку, что и в матче с «Ренном». «Челси» добьется результата, но при этом без какой-то феерии в его исполнении. С французами «синие» нанесли всего четыре удара в створ, три из них завершились голами, но два из них были с пенальти. И это при том, что «Ренн» больше тайма играл в меньшинстве. С конструктивом в игре лондонцев все пока не очень здорово, несмотря на красивые на первый взгляд счета.



«Юнайтед», я бы сказал, как минимум не хуже организованная команда, нежели «Ренн». Пусть она и находится на предпоследнем месте с нулем в графе победы и всего тремя забитыми мячами, уровень организации при игре без мяча у нее никуда не делся. В семи матчах команда Криса Уайлдера пропустила всего десять мячей.



Да и Менди у «Челси» не пропускает уже в шести матчах подряд. В общем, кажется, игра не получится слишком результативной».