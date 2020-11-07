Даниил Медведев – Милош Раонич: прогноз Надежды Петровой на полуфинал турнира в Париже

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Париже Даниил Медведев – Милош Раонич.
Ставка: победа Медведева за 1.50.
«Первый полуфинал. Третий сеяный Данила Медведев против десятого сеяного Милоша Раонича из Канады. По личным встречам Медведев ведет 2-0.
Вчера Данила одержал очень уверенную победу над аргентинцем Шварцманом – 6:3, 6:1. Он показал хороший теннис, вообще мне кажется, что с каждым матчем Медведев прогрессирует, начинает выходить на пик формы. Раоничу пришлось «попотеть». Сложный ему попался соперник – левша из Франции Умбер, их матч длился почти два с половиной часа. Канадец затратил достаточно много сил.
Главными козырями Раонича является мощная, сильная подача, пушечный удар справа, он любит играть у сетки, постоянно идет вперед. А вот минусом его – является игра слева. Порой как раз на этом он и ошибается. Медведев как шахматист — продумывает на несколько ходов вперед, играет очень умно, грамотно. Постарается поддавливать на нелюбимую, левую сторону, Раонича. Медведев сможет добраться до финала. Ставлю на его победу за 1.50».
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