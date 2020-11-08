«Северсталь» — «Барыс»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Северсталь» и «Барыс».

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 2.03.

«Северсталь» в последнем матче перед перерывом у себя дома вынесла «Йокерит» (5:2). Это впечатляет. Вообще у себя дома команда из Череповца побеждает далеко не всегда. Но в «коллекции скальпов» еще есть «Амур», «Сибирь», «Ак Барс», «Автомобилист» и «Сочи». Не так уж и мало.



Кроме того, «Северсталь» в Нур-Султане уже обыгрывала «Барыс» со счетом 3:2.



Что же касается команды из Казахстана, то она победила в двух последних матчах: 2:1 с «Куньлунем» и 3:0 с рижским «Динамо». Видно, что «Барыс» на ходу, и ему очень нужны очки, чтобы добрать их за те пропущенные матчи, когда команда была на карантине. Надо попадать в плей-офф. Но и перед «Северсталью» такая же задача.



Это очень сложный матч для прогноза, и я бы здесь точно не брал победу одной из команд. Давайте мы просто возьмем кэф 2.03 за то, что в основное время будет пробит тотал больше 4.5. То есть мы сможем увидеть пять и более шайб. А почему нет? Тем более команды отдыхали пять-семь дней и будут свежими".