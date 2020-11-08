Зверев — Медведев: прогноз Надежды Петровой на финал турнира в Париже 8 ноября

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Париже Александр Зверев – Даниил Медведев.



Ставка: победа Зверева за 1.99.

«Очень интересный финал, в который вышли два теннисиста, входящие в число семи сильнейших игроков мира – Медведев (пятый), Зверев (седьмой). Хоть Медведев и держится в пятерке, в этом году он не так стабилен, как был в прошлом. Но, учитывая, что набранные очки того года не сгорают, это позволяет Даниилу находиться на своей нынешней позиции.



По личным встречам Зверев ведет 5-1. Он очень удачно играет в зале, у него уже два титула, именно на таком же покрытии. Саша чувствует себя очень уверенно, как раз победа над Надалем (причем в двух сетах!) об этом и говорит. В этом году эти теннисисты не встречались. У Медведева первый финал в турнирах ATP в этом году.



В матче с Надалем Зверев отлично подавал (13 эйсов), очень хорошо смотрелся, в розыгрыше даже играл поактивнее именитого испанца. Хотя, и Медведев тоже сейчас набирает обороты, у него хорошие победы над сильными соперниками. Это придает уверенности ему. Хватит ли ему сил?



Победит Зверев в борьбе, скорее всего, в трех сетах. Но, рисковать не буду – поставлю просто на победу Зверева».