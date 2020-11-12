Бой Майк Тайсон — Рой Джонс-младший: дата и время боя, прогнозы и ставки

В ночь с 28 на 29 ноября мск на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне, штат Калифорния, состоится супербой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Начало боя – не ранее 02:00 29 ноября по московскому времени. Посмотреть видеотрансляцию боя онлайн можно будет на сервисах Fite.tv и Go.triller. По телевизору бой легенд покажет телеканал «Рен-ТВ».
Букмекеры считают, что фаворит боя – Майк Тайсон. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.73. Это примерно 54% вероятности. Шансы Джонса победить оценивают коэффициентом 2.27 ( 41%). Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 18.00 (5%).
Тайсону 54 года, а свой последний бой он провёл в далёком 2005 году. Тогда он проиграл ирландцу Кевину Макбрайду, отказавшись от продолжения боя после 11-го раунда. После этого Железный Майк объявил о завершении карьеры. Всего на его счету 58 боев, в которых он одержал 50 побед.
Его соперник – Рой Джонс-младший, младше Майка на три года. Да и практики в последние годы у него было куда больше. В последний раз в ринг Джонс выходил в феврале 2018 года. Он победил единогласным решением Скотта Сигмона. Ещё перед этим боем Рой объявил, что повесит перчатки на гвоздь. Но ради боя с Майком Тайсоном он нарушил своё обещание. Рекорд Джонса сейчас – 66 побед и 9 поражений.
- 12 ноября 2020
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:30