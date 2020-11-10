Тайсон – Джонс. Прогноз букмекеров на бой: Железный Майк тряхнет стариной

Тайсон не выходил в ринг почти 15 лет, но все равно фаворит.

В ночь с 27 на 29 ноября на арене «Dignity Health Sports Park» в Карсоне, штат Калифорния, состоится супербой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Начало боя – не ранее 02:00 29 ноября по московскому времени. Посмотреть видеотрансляцию боя онлайн можно будет на сервисах Fite.tv и Go.triller. По телевизору бой двух легенд покажет телеканал «Рен ТВ».

Анализ и прогноз боя Тайсон – Джонс (28.10.2020)

Поединок двух легенд бокса носит статус показательного, но, кажется, что сами Тайсон и Джонс воспринимают поединок всерьез. Для победителя даже приготовили специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Этот пояс получил название Frontline Battle Belt («Пояс битвы на линии фронта»), а еще на него нанесли надпись Black lives matter.

Окончательный формат поединка пока неизвестен, но предполагается, что боксеры проведут 8 раундов по 3 минуты в 12-унциевых перчатках.

Букмекеры считают, что фаворит боя – Майк Тайсон. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.73. Это примерно 54% вероятности. Шансы Джонса победить оценивают коэффиицентом 2.27 ( 41%). Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 18.00 (5%).

Тайсону 54 года, а свой последний бой он провел в далеком 2005 году. Тогда он проиграл ирландцу Кевину Макбрайду, отказавшись от продолжения боя после 11-го раунда. После этого Железный Майк объявил о завершении карьеры. Всего на его счету 58 боев, в которых он одержал 50 побед.

Его соперник – Рой Джонс-младший, младше Майка на 3 года. Да и практики в последние годы у него было куда больше. В последний раз в ринг Джонс выходил в феврале 2018 года. Он победил единогласным решением Скотта Сигмона. Еще перед этим боем Рой объявил о том, что повесит перчатки на гвоздь. Но ради боя с Майком Тайсоном он нарушил свое обещание. Рекорд Джонса сейчас – 66 побед и 9 поражений.

Итак, Джонс не боксировал 2 года, а Тайсон 15 лет. К тому же Джонс моложе своего соперника. Так почему букмекеры считают фаворитом Тайсона?

В первую очередь, всех впечатлило то рвение, с которым Майк начал готовиться к этому бою. Судя по нарезкам, он в полном порядке. Пошли даже слухи о полноценном возобновлении карьеры. Он выглядит довольно быстрым для своих 54 лет, а его удары мощны, как прежде. Конечно, нарезки с тренировок – не настоящий бой, но, кажется, Тайсон действительно готовится всерьез.

Во-вторых, разница в весе. Тайсон – тяжеловес, а Джонс лучшие годы своей карьеры провел в среднем весе. Да, в его биографии значится и титул в первом тяжелом весе, однако разница в силе и мощи никуда не денется. Принимать удары Тайсона будет очень сложно.

Что может всему этому противопоставить Джонс? Скорость и выносливость. Он легче, моложе и выходил боксировать сравнительно недавно. Поэтому его шансы в том, чтобы измотать Тайсона, где-то даже бегать от него, заставляя выдыхаться. Если бы бой прошел по любительским правилам, в шлемах, то это тоже сыграло бы на руку Джонсу, но этого не будет.

Букмекеры пока не выкатили коэффициенты на то, продлится ли поединок все запланированные 8 раундов или будет завершен досрочно, но, кажется, стоит ждать много ставок на победу Тайсона нокаутом. Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Найджел Бенн вообще не оставил шансов Джонсу в своем прогнозе на бой.

«Снимаю шляпу перед Роем, но если бы даже Майк стоял с косяком, я бы не вышел против него. Роя ждут сокрушительные удары. Тайсону нужно только отрезать сопернику пространство и все — летят выстрелы, которые сотрясают мозг – бам, бам, бам. Лично я бы на это не пошел, даже если бы был в хорошей форме. Рой будет танцевать, бить и двигаться, он хороший боец, но не думаю, что у него хватит мощи сдержать Майка. Я уверен, что Майк остановит Джонса», — заявил Бенн.

И все же разницу в физической форме не стоит недооценивать. Если Майк не закончит бой в первых раундах, у Джонса-младшего однозначно будут шансы. Преимущество в выносливости должно сказаться. Так что если выбирать ставку на бой, то мы бы выбирали между досрочной победой Тайсона и успехом Джонса по очкам. А на кого ставите в этом бою вы?