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Когда состоится бой Майк Тайсон — Рой Джонс-младший, на кого ставить, где смотреть

Когда состоится бой Майк Тайсон — Рой Джонс-младший, на кого ставить, где смотреть
Ставки / Прогнозы 0

В ночь с 28 на 29 ноября мск на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне, штат Калифорния, состоится супербой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Начало боя – не ранее 02:00 29 ноября по московскому времени. Посмотреть видеотрансляцию боя онлайн можно будет на сервисах Fite.tv и Go.triller. По телевизору бой легенд покажет телеканал «Рен-ТВ».

Букмекеры считают, что фаворит боя – Майк Тайсон. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.73. Это примерно 54% вероятности. Шансы Джонса победить оценивают коэффициентом 2.27 ( 41%). Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 18.00 (5%).

Тайсону 54 года, а свой последний бой он провёл в далёком 2005 году. Тогда он проиграл ирландцу Кевину Макбрайду, отказавшись от продолжения боя после 11-го раунда. После этого Железный Майк объявил о завершении карьеры. Всего на его счету 58 боев, в которых он одержал 50 побед.

Его соперник – Рой Джонс-младший, младше Майка на три года. Да и практики в последние годы у него было куда больше. В последний раз в ринг Джонс выходил в феврале 2018 года. Он победил единогласным решением Скотта Сигмона. Ещё перед этим боем Рой объявил, что повесит перчатки на гвоздь. Но ради боя с Майком Тайсоном он нарушил своё обещание. Рекорд Джонса сейчас – 66 побед и 9 поражений.

Тайсон – Джонс. Прогноз букмекеров на бой: Железный Майк тряхнет стариной
Тайсон не выходил в ринг почти 15 лет, но все равно фаворит.
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