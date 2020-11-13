Майк Тайсон — Рой Джонс-младший: прогноз Найджела Бенна на бой 28 ноября

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Найджел Бенн дал прогноз на бой Майк Тайсон — Рой Джонс-младший, который пройдёт в ночь с 28 на 29 ноября в Калифорнии.



Ставка: победа Тайсона за 1.65.



«Снимаю шляпу перед Роем, но если бы даже Майк стоял с косяком, я бы не вышел против него в ринг. Действительно снимаю шляпу, Рой столкнётся с сокрушительными ударами. Тайсону нужно только отрезать сопернику пространство, и всё — летят выстрелы, которые сотрясают мозг. Лично я бы на это не пошёл, даже если бы был в хорошей форме. Рой будет танцевать, бить и двигаться, он хороший боец, но не думаю, что у него хватит мощи сдержать Майка. Тайсон слишком мощный, и он будет в отличной форме. Я уверен, что Майк остановит Джонса», — сказа Бенн.

Тайсон – Джонс. Прогноз букмекеров на бой: Железный Майк тряхнет стариной Тайсон не выходил в ринг почти 15 лет, но все равно фаворит.