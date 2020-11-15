«Амур» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Амур» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 2.30.

«Ну-с, похоже, «Амур» следует вычеркнуть из список соискателей места в плей-офф. Попытались хабаровчане что-то там сымитировать, подергались, даже в саму зону на денек вошли, но быстро спеклись. И теперь проигрывают дома даже тем, кому дома проигрывать не должны.



А вообще Хабаровск преступно разбазаривает то преимущество, что ему дает необъятность просторов нашей Родины. А ведь им есть, у кого поучиться – в этом деле бендийный СКА из того же самого Хабаровска собаку съел. В начале века СКА три сезона подряд выходил в первом этапе плей-офф на нижегородский СКА, и автору этих строк довелось своими глазами увидеть, как можно грамотно обращаться со временем.



В бенди плей-офф был, как в футбольных еврокубках: из двух матчей, в гостях и дома. Сперва нижегородцы летели в Хабаровск (один раз даже летели даже на «Як-40» с пятью промежуточными посадками), а умные дальневосточники, несмотря на рабочий день, назначали матч на 10 часов утра по местному времени. То есть, на биологических часах нижегородцев – 3 часа ночи. Естественно, гости выходят, как сонные мухи, и их в Хабаровске разрывают «на ветошь».



Но через два дня командам играть ответный поединок в Нижнем Новгороде. То есть, играть практически с колес. И президент и одновременно главный тренер «Старта» Юрий Ефимович Фокин, несмотря на выходной день, назначает начало матча на 8 часов вечера – то есть, те же 3 часа ночи по хабаровскому времени. И теперь уже армейцы спят на ходу, а нижегородцы делают с ними все, что захотят. Поэтому счет в двух матчах, скажем 7-2 и 8-1 никого не удивлял.



Так почему бы «Амуру» не подойти творчески к опыту бендийного СКА, да не начать устраивать «козьи морды» гостям из далекой Европы? Надо всего-то начинать домашние матчи днем, но не по московскому времени, а по местному. Хабаровские болельщики все поймут и простят, а некоторые даже смогут правдами и неправдами вырываться на матчи. Зато представьте себе, как будут выглядеть, скажем, горячие финские парни, которым надо будет выходить на лед в 4 часа ночи?



Ну, а пока «Амур» миндальничает и играет в джентльменство, ничего хорошего ему ждать не следует. В том числе и от «Авангарда», которому надо будет выходить на лед в 10 часов утра по московскому времени. А вот если бы он выходил во столько же, но по местному времени – глядишь, и совсем другая была бы игра. А так «Авангард» спокойно и методично переедет хозяев асфальтовым катком, и без перенапряга возьмет свои два очка в основное время и с приличным преимуществом в две-три шайбы».