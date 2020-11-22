«Рубин» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 15-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — «Ростов».

Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.

«Эти команды многое объединяет. Но у «Рубина» просто катастрофа с ведущими игроками. Травма у Деспотовича. Не совсем понятно, сыграет он или нет. Не сыграет Старфельдт, который подхватил коронавирус в сборной. На карантине также и Хвича Кварацхелия, и Хван Ин Бом. Травма у Уремовича, которую он тоже в сборной получил. Самошников травмирован. Проблем у «Рубина» хватает.



Если посмотреть на последнюю игру «Рубина» против «Химок», очень плохо «Рубин» выглядел, откровенно плохо. Закономерно казанцы уступили — 0:2.



У «Ростова» тоже есть свои плюсы и минусы. Есть футболисты, которые под вопросом. Это Норманн, Байрамян и Козлов, да и Мамаев тоже, который пропускал последний тур. В нем, кстати, «Ростов» уступил ЦСКА — 0:2. Уступил по делу, но пенальти Еременко не реализовал.



В общем, здесь, с учетом тех проблем, которые есть у «Рубина», особенно отсутствие Хвичи и Хвана, «Ростов» выставит свои капканы и постарается нейтрализовать казанцев. Карпин умеет готовить команду к таким матчам. Думаю, большого количества голов вряд ли стоит ждать. И, на мой взгляд, «Ростов» не проиграет.



Мой прогноз — «Ростов» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.75».