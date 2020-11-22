«Рубин» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 15-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — «Ростов».
Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.
«Эти команды многое объединяет. Но у «Рубина» просто катастрофа с ведущими игроками. Травма у Деспотовича. Не совсем понятно, сыграет он или нет. Не сыграет Старфельдт, который подхватил коронавирус в сборной. На карантине также и Хвича Кварацхелия, и Хван Ин Бом. Травма у Уремовича, которую он тоже в сборной получил. Самошников травмирован. Проблем у «Рубина» хватает.
Если посмотреть на последнюю игру «Рубина» против «Химок», очень плохо «Рубин» выглядел, откровенно плохо. Закономерно казанцы уступили — 0:2.
У «Ростова» тоже есть свои плюсы и минусы. Есть футболисты, которые под вопросом. Это Норманн, Байрамян и Козлов, да и Мамаев тоже, который пропускал последний тур. В нем, кстати, «Ростов» уступил ЦСКА — 0:2. Уступил по делу, но пенальти Еременко не реализовал.
В общем, здесь, с учетом тех проблем, которые есть у «Рубина», особенно отсутствие Хвичи и Хвана, «Ростов» выставит свои капканы и постарается нейтрализовать казанцев. Карпин умеет готовить команду к таким матчам. Думаю, большого количества голов вряд ли стоит ждать. И, на мой взгляд, «Ростов» не проиграет.
Мой прогноз — «Ростов» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.75».
- 22 ноября 2020
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:37
-
08:25
-
08:20