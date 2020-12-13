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«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Александра Бубнова на матч 18-го тура чемпионата России

«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Александра Бубнова на матч 18-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Ростов», который состоится 13 декабря в Грозном.

Ставка: ничья за 3.50, тотал меньше 2.5 мяча в матче за 1.62.

«Обеим командам нужно реабилитироваться за неудачи в прошлом туре чемпионата России, когда они проиграли всухую не самым сильным соперникам. И подтягиваться к еврокубковой зоне. Стремление добиться положительного результата наверняка будет превалировать над атакующим футболом, что скажется на количестве опасных моментов. На мой взгляд, дело завершится ничьей. Причём малорезультативной. Не удивлюсь и отсутствию голов, но счёт 1:1 тоже вполне вероятен».

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