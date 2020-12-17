«Ростов» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 19-го тура чемпионата России 17.12.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 2.10.

Удивительно, что букмекеры отдают гостям столь весомое преимущество. Дончане, конечно, отдали целый ряд исполнителей основы и затеяли перестройку прямо по ходу сезона. Это приводит к нестабильности и провалам на отдельных отрезках. 0:1 от «Уфы», например, выдались кошмарными. В атаке не получалось вообще ничего.



При этом подопечные Валерия Карпина всё же добыли три победы в четырёх последних турах над крепкими оппонентами. Досталось «Рубину» (2:0), «Динамо» (4:1) и «Ахмату» (1:0). С грозненцами, пожалуй, повезло. Игра выдалась абсолютно ничейной, но сам факт успеха в Чечне должен придать уверенности футболистам.



А вот с казанцами и москвичами разобрались по делу. Думается, хозяева постараются сделать то же самое, что и с бело-голубыми. Тогда за счёт классного прессинга, скорости и хорошей работы на флангах удалось использовать слабости оппонента. ЦСКА сейчас тоже часто теряется под давлением и допускает внушительное количество обрезов.



Ещё один момент. Жёлто-синие на своём поле всегда классно играли с «армейцами». Вне зависимости от времени года, имён тренеров и составов — всего одно поражение в 13 предыдущих домашних встречах! Удивительнейший показатель, учитывая стабильное нахождение ЦСКА среди лидеров отечественного футбола.



Потому разумнее играть против линии. На классические 1Х дают нестыдный коэффициент 1.70, варианты посмелее — «обе забьют» за 2.10 и 1Х + тотал больше 1.5 мяча за 2.50. В Москве «Ростов» уступил со счётом 0:2, хотя смотрелся неплохо. В ключевой момент Роман Ерёменко не реализовал пенальти.



Теперь есть все шансы довершить начатое. ЦСКА пропускал меньше всех в РПЛ, но в пяти последних матчах во всех турнирах неизменно доставал мяч из сетки. Игорь Дивеев отбыл дисквалификацию и вернётся в строй, но от проблем гостей это вряд ли спасёт. Ждём чего-то в духе 1:1 или 2:1 в любую из сторон.