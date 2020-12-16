«Ростов» — ЦСКА. Прогноз: Карпин и Ерёменко испортят Гончаренко прощание с «армейцами»

17 декабря состоится матч 19-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА. Начало встречи — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 3.52. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.
Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА Москва 17 декабря 2020 года
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.
Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата России «Ростов» — ЦСКА (17.12.2020)
Российская Премьер-Лига вплотную подобралась к зимней паузе. 18 туров позади, а это, на секундочку, 60% от общей дистанции. Остался ещё один, дальше клубы уйдут на перерыв. Первенство возобновится в самом конце февраля. На четверг, 17 декабря, запланированы четыре матча.
Два из них стартуют в 20:00 мск. «Ростов» примет ЦСКА. Вывеска симпатичная, а главное — с турнирной интригой тут полнейший порядок. Соперники находятся рядышком в таблице и являются прямыми конкурентами, на кону третья строчка. Хозяева выйдут на неё в случае победы, гостям достаточно зацепить ничью.
Красно-синие одно время даже единолично возглавляли чемпионат России, вот только после ноябрьской международной паузы всё развалилось. Семь матчей — ни одной победы. Хотя календарь сложно назвать жутким, настоящих грандов тут не было. Тем не менее — четыре ничьи и три поражения.
В Лиге Европы состоялся натуральный кошмар, досрочно потерять шансы на выход из довольно скромной группы — это удар по самолюбию. Не дожали в большинстве «Фейеноорд» (0:0), проиграли в родных стенах скромнейшему «Вольфсбергу» (0:1), уступили полуторным составом в Хорватии загребскому «Динамо» (1:3).
И закономерно оказались последними. Ещё четыре осечки состоялись на внутренней арене. С «Сочи» (1:1) даже повезло — гости смотрелись лучше и имели шансы вырвать победу. «Рубину» (0:1) в Казани проиграли по делу, совершив один удар в створ за 90 минут. А вот с «Химками» и «Уралом» откровенно не повезло.
Оба раза ограничились счётом 2:2. В то же время объяснять всё одним невезением неправильно. Очевидно, что москвичи на фоне слабых результатов и подвешенного состояния Виктора Гончаренко потеряли уверенность. Висели на воротах «Химок» — получили два гола с двух моментов.
С «Уралом» получилось ещё обиднее. Играли в большинстве с 48-й минуты на своём поле против одного из исторически удобных соперников, вышли вперёд. И пропустили дурацкий мяч в концовке. Две ошибки судьи в пользу екатеринбуржцев действительно допустили, но даже без этого у красно-синих для победы имелось всё необходимое. Даже чуть больше.
Не вышло. Теперь от лидирующего «Зенита» отстают на четыре очка, до «Спартака» не хватает одного балла. По неофициальным данным, уход Виктора Гончаренко зимой — практически решённый вопрос. Если так, игра в Ростове-на-Дону станет последней для специалиста из Беларуси.
Удивительно, что букмекеры отдают гостям столь весомое преимущество. Дончане, конечно, отдали целый ряд исполнителей основы и затеяли перестройку прямо по ходу сезона. Это приводит к нестабильности и провалам на отдельных отрезках. 0:1 от «Уфы», например, выдались кошмарными. В атаке не получалось вообще ничего.
При этом подопечные Валерия Карпина всё же добыли три победы в четырёх последних турах над крепкими оппонентами. Досталось «Рубину» (2:0), «Динамо» (4:1) и «Ахмату» (1:0). С грозненцами, пожалуй, повезло. Игра выдалась абсолютно ничейной, но сам факт успеха в Чечне должен придать уверенности футболистам.
А вот с казанцами и москвичами разобрались по делу. Думается, хозяева постараются сделать то же самое, что и с бело-голубыми. Тогда за счёт классного прессинга, скорости и хорошей работы на флангах удалось использовать слабости оппонента. ЦСКА сейчас тоже часто теряется под давлением и допускает внушительное количество обрезов.
Ещё один момент. Жёлто-синие на своём поле всегда классно играли с «армейцами». Вне зависимости от времени года, имён тренеров и составов. Шутка ли — всего одно поражение в 13 предыдущих домашних встречах! Удивительнейший показатель, учитывая стабильное нахождение ЦСКА среди лидеров отечественного футбола.
Потому разумнее играть против линии. На классические 1Х дают нестыдный коэффициент 1.70, варианты посмелее — «обе забьют» за 2.10 и 1Х + тотал больше 1.5 мяча за 2.50. В Москве «Ростов» уступил со счётом 0:2, хотя смотрелся неплохо. В ключевой момент Роман Ерёменко не реализовал пенальти.
Теперь есть все шансы довершить начатое. ЦСКА пропускал меньше всех в РПЛ, но в пяти последних матчах во всех турнирах неизменно доставал мяч из сетки. Игорь Дивеев отбыл дисквалификацию и вернётся в строй, но от проблем гостей это вряд ли спасёт. Ждём чего-то в духе 1:1 или 2:1 в любую из сторон.
Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата России «Ростов» — ЦСКА 17 декабря 2020 года
«Ростов» после продажи нескольких важных исполнителей не отличается стабильной игрой, зато сохраняет хорошие результаты. Три победы в четырёх последних матчах. ЦСКА остаётся без побед после ноябрьской международной паузы, а в пяти предыдущих встречах неизменно пропускал. Ну и главное — у красно-синих всего одна победа в 13 предыдущих выездах в Ростов-на-Дону. Похоже, гостей ждут проблемы.
Ставка: обе забьют за 2.10.
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