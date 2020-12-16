«Ростов» — ЦСКА. Прогноз: Карпин и Ерёменко испортят Гончаренко прощание с «армейцами»

17 декабря состоится матч 19-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА. Начало встречи — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 3.52. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА Москва 17 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата России «Ростов» — ЦСКА (17.12.2020)

Российская Премьер-Лига вплотную подобралась к зимней паузе. 18 туров позади, а это, на секундочку, 60% от общей дистанции. Остался ещё один, дальше клубы уйдут на перерыв. Первенство возобновится в самом конце февраля. На четверг, 17 декабря, запланированы четыре матча.

«Ротор» — «Арсенал». Прогноз: волгоградцы управятся с Парфёновым без помощи Казарцева Туляки проиграли в восьми из девяти выездных матчей чемпионата России. Так и до зоны вылета недалеко.

Два из них стартуют в 20:00 мск. «Ростов» примет ЦСКА. Вывеска симпатичная, а главное — с турнирной интригой тут полнейший порядок. Соперники находятся рядышком в таблице и являются прямыми конкурентами, на кону третья строчка. Хозяева выйдут на неё в случае победы, гостям достаточно зацепить ничью.



Красно-синие одно время даже единолично возглавляли чемпионат России, вот только после ноябрьской международной паузы всё развалилось. Семь матчей — ни одной победы. Хотя календарь сложно назвать жутким, настоящих грандов тут не было. Тем не менее — четыре ничьи и три поражения.



В Лиге Европы состоялся натуральный кошмар, досрочно потерять шансы на выход из довольно скромной группы — это удар по самолюбию. Не дожали в большинстве «Фейеноорд» (0:0), проиграли в родных стенах скромнейшему «Вольфсбергу» (0:1), уступили полуторным составом в Хорватии загребскому «Динамо» (1:3).

«Интер» — «Наполи». Прогноз: очередной крах Конте, Лукаку и Эшли Янга. Теперь — в Серии А Неаполитанцы очень хороши, а Антонио Конте попал под жуткое давление после провала в Лиге чемпионов.

И закономерно оказались последними. Ещё четыре осечки состоялись на внутренней арене. С «Сочи» (1:1) даже повезло — гости смотрелись лучше и имели шансы вырвать победу. «Рубину» (0:1) в Казани проиграли по делу, совершив один удар в створ за 90 минут. А вот с «Химками» и «Уралом» откровенно не повезло.



Оба раза ограничились счётом 2:2. В то же время объяснять всё одним невезением неправильно. Очевидно, что москвичи на фоне слабых результатов и подвешенного состояния Виктора Гончаренко потеряли уверенность. Висели на воротах «Химок» — получили два гола с двух моментов.



С «Уралом» получилось ещё обиднее. Играли в большинстве с 48-й минуты на своём поле против одного из исторически удобных соперников, вышли вперёд. И пропустили дурацкий мяч в концовке. Две ошибки судьи в пользу екатеринбуржцев действительно допустили, но даже без этого у красно-синих для победы имелось всё необходимое. Даже чуть больше.

«Ювентус» — «Аталанта». Прогноз: Роналду вытащит туринцев, время Миранчука пока не пришло Действующий чемпион Италии вернулся в топ-4, а Криштиану продолжает штамповать голы.

Не вышло. Теперь от лидирующего «Зенита» отстают на четыре очка, до «Спартака» не хватает одного балла. По неофициальным данным, уход Виктора Гончаренко зимой — практически решённый вопрос. Если так, игра в Ростове-на-Дону станет последней для специалиста из Беларуси.



Удивительно, что букмекеры отдают гостям столь весомое преимущество. Дончане, конечно, отдали целый ряд исполнителей основы и затеяли перестройку прямо по ходу сезона. Это приводит к нестабильности и провалам на отдельных отрезках. 0:1 от «Уфы», например, выдались кошмарными. В атаке не получалось вообще ничего.



При этом подопечные Валерия Карпина всё же добыли три победы в четырёх последних турах над крепкими оппонентами. Досталось «Рубину» (2:0), «Динамо» (4:1) и «Ахмату» (1:0). С грозненцами, пожалуй, повезло. Игра выдалась абсолютно ничейной, но сам факт успеха в Чечне должен придать уверенности футболистам.

«Зенит» — «Спартак». Прогноз: красно-белые снова покинут Санкт-Петербург без победы Петербуржцы забили 30 голов за девять домашних игр, но пропускали даже от «Тамбова».

А вот с казанцами и москвичами разобрались по делу. Думается, хозяева постараются сделать то же самое, что и с бело-голубыми. Тогда за счёт классного прессинга, скорости и хорошей работы на флангах удалось использовать слабости оппонента. ЦСКА сейчас тоже часто теряется под давлением и допускает внушительное количество обрезов.



Ещё один момент. Жёлто-синие на своём поле всегда классно играли с «армейцами». Вне зависимости от времени года, имён тренеров и составов. Шутка ли — всего одно поражение в 13 предыдущих домашних встречах! Удивительнейший показатель, учитывая стабильное нахождение ЦСКА среди лидеров отечественного футбола.



Потому разумнее играть против линии. На классические 1Х дают нестыдный коэффициент 1.70, варианты посмелее — «обе забьют» за 2.10 и 1Х + тотал больше 1.5 мяча за 2.50. В Москве «Ростов» уступил со счётом 0:2, хотя смотрелся неплохо. В ключевой момент Роман Ерёменко не реализовал пенальти.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз: гениальный Моуринью накажет Клоппа в матче лидеров АПЛ Победитель битвы на «Энфилде» единолично возглавит турнирную таблицу чемпионата Англии.

Теперь есть все шансы довершить начатое. ЦСКА пропускал меньше всех в РПЛ, но в пяти последних матчах во всех турнирах неизменно доставал мяч из сетки. Игорь Дивеев отбыл дисквалификацию и вернётся в строй, но от проблем гостей это вряд ли спасёт. Ждём чего-то в духе 1:1 или 2:1 в любую из сторон.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата России «Ростов» — ЦСКА 17 декабря 2020 года

«Ростов» после продажи нескольких важных исполнителей не отличается стабильной игрой, зато сохраняет хорошие результаты. Три победы в четырёх последних матчах. ЦСКА остаётся без побед после ноябрьской международной паузы, а в пяти предыдущих встречах неизменно пропускал. Ну и главное — у красно-синих всего одна победа в 13 предыдущих выездах в Ростов-на-Дону. Похоже, гостей ждут проблемы.



Ставка: обе забьют за 2.10.