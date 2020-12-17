«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: обе забьют — нет за 1.87.



«МЮ» приучил нас к тому, что на выезде играет великолепно (это не касается Лиги чемпионов и того, что мы увидели в Лейпциге). В АПЛ у «Манчестера» 100-процентный показатель – это круто. Думаю, мы все тоже привыкли к тому, что «Манчестер» пропускает первым, а потом героически отыгрывается. Так происходит постоянно.



«Шеффилд» проиграл 11 из 12 встреч. Если Крис Уайлдер вылетит из премьер-лиги, то никто особо этому не удивится.



Но в связи с тем, что «МЮ» пропускает в пяти матчах обязательно и начинает потом это преодолевать, я думаю, что Уле-Гуннар может как раз сосредоточиться на этом. Он скажет что-то вроде: «Ну хватит, ребят! Давайте уже нормально играть в обороне, получать сухие матчи».



Да, Лис Муссе скорее всего начнет матч в старте, но это не то, что должно угрожать «Манчестер Юнайтед». Поэтому беззубость «Шеффилда» в атаке делает привлекательной ставку «обе забьют — нет» в этой встрече», — сказал Казанский.

«Шеффилд» — «МЮ». Прогноз: лёгкая добыча для Сульшера, Погба и Рашфорда. Отставка подождёт В четырёх последних турах чемпионата Англии «клинки» забили лишь один гол. Да и тот – с углового.