«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: обе забьют — нет за 1.87.
«МЮ» приучил нас к тому, что на выезде играет великолепно (это не касается Лиги чемпионов и того, что мы увидели в Лейпциге). В АПЛ у «Манчестера» 100-процентный показатель – это круто. Думаю, мы все тоже привыкли к тому, что «Манчестер» пропускает первым, а потом героически отыгрывается. Так происходит постоянно.
«Шеффилд» проиграл 11 из 12 встреч. Если Крис Уайлдер вылетит из премьер-лиги, то никто особо этому не удивится.
Но в связи с тем, что «МЮ» пропускает в пяти матчах обязательно и начинает потом это преодолевать, я думаю, что Уле-Гуннар может как раз сосредоточиться на этом. Он скажет что-то вроде: «Ну хватит, ребят! Давайте уже нормально играть в обороне, получать сухие матчи».
Да, Лис Муссе скорее всего начнет матч в старте, но это не то, что должно угрожать «Манчестер Юнайтед». Поэтому беззубость «Шеффилда» в атаке делает привлекательной ставку «обе забьют — нет» в этой встрече», — сказал Казанский.
- 17 декабря 2020
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
09:30
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:12
-
01:26
-
00:21
- 16 декабря 2020
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:12
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:05