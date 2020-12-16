«Шеффилд» — «МЮ». Прогноз: лёгкая добыча для Сульшера, Погба и Рашфорда. Отставка подождёт

В четырёх последних турах чемпионата Англии «клинки» забили лишь один гол. Да и тот – с углового.

17 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех клуба из Шеффилда оценён букмекерами в 7.90. А ставки на ничью принимаются за 4.60.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Шеффилд» — «МЮ» 17 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча 13-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» (17.12.2020)

На дворе середина декабря. Групповые этапы еврокубков завершены, но покой клубам только снится. Впереди интенсивный отрезок во внутренних первенствах, плюс кубковые матчи. В английской Премьер-лиге добрались до 13-го тура, всё самое интересное впереди.

«Химки» — «Локомотив». Прогноз: Черевченко и Дядюн поднимут вопрос об отставке Николича «Химки» провели 10 матчей под руководством Черевченко, не забили только «Зениту».

Программа завершится 17 декабря двумя поединками. В самом позднем из них «Шеффилд Юнайтед» на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде примет «Манчестер Юнайтед», начало – в 23:00 мск. Соперники находятся на разных полюсах таблицы и решают совершенно разные задачи.



«Клинкам» после сумасшедшего прошлого сезона в нынешнем сильно не везёт. Поражение идёт за поражением, проиграли уже в 11 из 12 сыгранных туров. Единственная ничья пришлась на пятый тур, тогда дома разделили очки с другим неудачником – «Фулхэмом» (1:1). Хотя стоит отметить, что хозяева отыгрались лишь на 85-й минуте с пенальти.



Разумеется, отсутствие результатов сулит большие проблемы. Подопечные Криса Уилдера замыкают турнирную таблицу АПЛ с единственным баллом в активе. Отставание от безопасной 17-й строчки с каждым туром всё больше и больше. Сейчас до расположившегося на ней «Бёрнли» целых восемь пунктов. А это уже многовато.

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Надо бы сказать, что по большому счету «Шеффилд» выглядит не так уж плохо, он пропустил даже больше, чем должен был, а забил меньше, чем мог. Так говорит продвинутая статистика. Но на деле главному тренеру, конечно, нужно что-то менять: 21 пропущенный и лишь пять забитых за 12 игр – никуда не годится.



«Манчестер Юнайтед» же продолжает исправно собирать очки. Да, в Лиге чемпионов клуб провалился, теперь придётся довольствоваться 1/16 финала Лиги Европы, где в соперниках один из текущих лидеров Примеры «Реал Сосьедад». Зато в родном чемпионате Англии у манкунианцев всё не так уж плохо.



Команда Уле-Гуннара Сульшера в пяти последних турах одержала четыре победы и скатала одну ничью. Ничья пришлась на игру прошлого тура против «Манчестер Сити». Манчестерское дерби получилось даже слишком осторожным и закономерно завершилось нулями на табло. Победы никто не заслужил.

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«Красные дьяволы» после 12-го тура идут на девятой строчке, набрав 20 баллов. До зоны Лиги чемпионов не хватает лишь трёх пунктов, а лидеры «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» оторвались на пять. Но у манчестерского клуба есть игра в запасе с одним из аутсайдеров «Бёрнли», а Моуринью и Клоппу предстоит очный поединок.



При этом «МЮ» в текущем розыгрыше АПЛ лучше всех проводит выездные матчи. За пять выездов набрал все 15 возможных очков и забил 16 мячей. Столько же за пределами родного стадиона собрал «Лестер Сити», но «лисы» совершили на одну поездку в гости больше.



«Шеффилд», конечно, пропускает дома не так уж много — всего восемь мячей в шести случаях. Но с голами проблемы существенные. На своём поле удалось распечатать лишь ворота «Фулхэма» и «Лестера». Хотя стоит сказать, что «дачникам» получилось забить с пенальти, а «лисам» с углового.

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При таких раскладах вполне можно подумать над П2 с форой (-1) за коэффициент 1.79. Проблемы у «клинков» не только на своём поле. К слову, в четырёх предыдущих турах они пропустили семь раз, а забили только один.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура АПЛ «Шеффилд» — «МЮ» 17 декабря 2020 года

Результаты «Шеффилд Юнайтед» в текущем розыгрыше чемпионата Англии оставляют желать лучшего. Проблемы не только с обороной, но и с атакой, причём весьма серьёзные. На наш взгляд, «МЮ», который хорошо играет на выезде и очень мотивирован после вылета из Лиги чемпионов, заберёт три очка без особых проблем.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.79.