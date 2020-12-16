Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Статьи /

«Шеффилд» — «Манчестер Юнайтед», 17 декабря 2020 года, прогноз и ставка на матч АПЛ, смотреть онлайн

«Шеффилд» — «МЮ». Прогноз на матч АПЛ 17.12.2020
Алексей Анисимов
«Шеффилд» — «МЮ». Прогноз: лёгкая добыча для Сульшера, Погба и Рашфорда. Отставка подождёт
В четырёх последних турах чемпионата Англии «клинки» забили лишь один гол. Да и тот – с углового.
Ставки / Прогнозы 0

17 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех клуба из Шеффилда оценён букмекерами в 7.90. А ставки на ничью принимаются за 4.60.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Шеффилд» — «МЮ» 17 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча 13-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» (17.12.2020)

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
17 декабря 2020, четверг. 23:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер

На дворе середина декабря. Групповые этапы еврокубков завершены, но покой клубам только снится. Впереди интенсивный отрезок во внутренних первенствах, плюс кубковые матчи. В английской Премьер-лиге добрались до 13-го тура, всё самое интересное впереди.

«Химки» — «Локомотив». Прогноз: Черевченко и Дядюн поднимут вопрос об отставке Николича
«Химки» провели 10 матчей под руководством Черевченко, не забили только «Зениту».

Программа завершится 17 декабря двумя поединками. В самом позднем из них «Шеффилд Юнайтед» на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде примет «Манчестер Юнайтед», начало – в 23:00 мск. Соперники находятся на разных полюсах таблицы и решают совершенно разные задачи.

«Клинкам» после сумасшедшего прошлого сезона в нынешнем сильно не везёт. Поражение идёт за поражением, проиграли уже в 11 из 12 сыгранных туров. Единственная ничья пришлась на пятый тур, тогда дома разделили очки с другим неудачником – «Фулхэмом» (1:1). Хотя стоит отметить, что хозяева отыгрались лишь на 85-й минуте с пенальти.

Разумеется, отсутствие результатов сулит большие проблемы. Подопечные Криса Уилдера замыкают турнирную таблицу АПЛ с единственным баллом в активе. Отставание от безопасной 17-й строчки с каждым туром всё больше и больше. Сейчас до расположившегося на ней «Бёрнли» целых восемь пунктов. А это уже многовато.

«Краснодар» — «Уфа». Прогноз: Мусаев, Шапи и Кабелла бросятся в погоню за лидерами РПЛ
«Быки» в четырёх последних матчах набрали 10 очков из 12 возможных, а накануне разнесли «Локомотив».

Надо бы сказать, что по большому счету «Шеффилд» выглядит не так уж плохо, он пропустил даже больше, чем должен был, а забил меньше, чем мог. Так говорит продвинутая статистика. Но на деле главному тренеру, конечно, нужно что-то менять: 21 пропущенный и лишь пять забитых за 12 игр – никуда не годится.

«Манчестер Юнайтед» же продолжает исправно собирать очки. Да, в Лиге чемпионов клуб провалился, теперь придётся довольствоваться 1/16 финала Лиги Европы, где в соперниках один из текущих лидеров Примеры «Реал Сосьедад». Зато в родном чемпионате Англии у манкунианцев всё не так уж плохо.

Команда Уле-Гуннара Сульшера в пяти последних турах одержала четыре победы и скатала одну ничью. Ничья пришлась на игру прошлого тура против «Манчестер Сити». Манчестерское дерби получилось даже слишком осторожным и закономерно завершилось нулями на табло. Победы никто не заслужил.

Сауль Альварес – Каллум Смит: Канело устроит головомойку британцу
У Смита только один шанс – удачно попасть. Но этого слишком мало для боя против Канело.

«Красные дьяволы» после 12-го тура идут на девятой строчке, набрав 20 баллов. До зоны Лиги чемпионов не хватает лишь трёх пунктов, а лидеры «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» оторвались на пять. Но у манчестерского клуба есть игра в запасе с одним из аутсайдеров «Бёрнли», а Моуринью и Клоппу предстоит очный поединок.

При этом «МЮ» в текущем розыгрыше АПЛ лучше всех проводит выездные матчи. За пять выездов набрал все 15 возможных очков и забил 16 мячей. Столько же за пределами родного стадиона собрал «Лестер Сити», но «лисы» совершили на одну поездку в гости больше.

«Шеффилд», конечно, пропускает дома не так уж много — всего восемь мячей в шести случаях. Но с голами проблемы существенные. На своём поле удалось распечатать лишь ворота «Фулхэма» и «Лестера». Хотя стоит сказать, что «дачникам» получилось забить с пенальти, а «лисам» с углового.

Геннадий Головкин – Камил Шеремета. GGG на пути к третьему бою с Канело
В победу поляка не верит никто, кроме него самого. Легкая прогулка для Головкина.

При таких раскладах вполне можно подумать над П2 с форой (-1) за коэффициент 1.79. Проблемы у «клинков» не только на своём поле. К слову, в четырёх предыдущих турах они пропустили семь раз, а забили только один.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура АПЛ «Шеффилд» — «МЮ» 17 декабря 2020 года

Результаты «Шеффилд Юнайтед» в текущем розыгрыше чемпионата Англии оставляют желать лучшего. Проблемы не только с обороной, но и с атакой, причём весьма серьёзные. На наш взгляд, «МЮ», который хорошо играет на выезде и очень мотивирован после вылета из Лиги чемпионов, заберёт три очка без особых проблем.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.79.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Бесплатные прогнозы •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020