«Шеффилд Юнайтед» – «МЮ»: прогноз Кирилла Дементьева на игру АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед» в рамках 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют за 2.03.



«Шеффилд» терпит бедствие, так плохо ещё не начинала ни одна команда в истории АПЛ. После 12 туров всего одно очко. «Клинки» действительно плохо играют, но им ещё и страшно не везёт. Все отскоки не в их пользу, а вратари соперника ловят кураж.



Если исходить из xG, то «Шеффилд» и пропустил больше, чем должен был, и забил меньше, чем, по идее, мог бы. Рано или поздно эта полоса невезения должна закончиться. Я не утверждаю, что «Шеффилд» успешно сыграет против «Ман Юнайтед», но хотя бы просто забить в ворота не слишком надежного де Хеа у «клинков», думаю, получится. «Манчестеру» придётся играть более открыто, чем обычно, соответственно, в обороне будут оставаться свободные зоны.



Мне нравится ставка на «обе забьют». Коэффициент предлагают больше двойки», — сказал Дементьев.

«Шеффилд» — «МЮ». Прогноз: лёгкая добыча для Сульшера, Погба и Рашфорда. Отставка подождёт В четырёх последних турах чемпионата Англии «клинки» забили лишь один гол. Да и тот – с углового.