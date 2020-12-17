«Шеффилд Юнайтед» – «МЮ»: прогноз Кирилла Дементьева на игру АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед» в рамках 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют за 2.03.
«Шеффилд» терпит бедствие, так плохо ещё не начинала ни одна команда в истории АПЛ. После 12 туров всего одно очко. «Клинки» действительно плохо играют, но им ещё и страшно не везёт. Все отскоки не в их пользу, а вратари соперника ловят кураж.
Если исходить из xG, то «Шеффилд» и пропустил больше, чем должен был, и забил меньше, чем, по идее, мог бы. Рано или поздно эта полоса невезения должна закончиться. Я не утверждаю, что «Шеффилд» успешно сыграет против «Ман Юнайтед», но хотя бы просто забить в ворота не слишком надежного де Хеа у «клинков», думаю, получится. «Манчестеру» придётся играть более открыто, чем обычно, соответственно, в обороне будут оставаться свободные зоны.
Мне нравится ставка на «обе забьют». Коэффициент предлагают больше двойки», — сказал Дементьев.
- 17 декабря 2020
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