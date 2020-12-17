«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Шеффилд Юнайтед» с форой (+1) за 2.14.



«Крис Уайлдер и его команда никак не сойдут с темной полосы. Ни одна команда в истории АПЛ не начинала так плохо – 11 поигрышей в 12 турах. При этом «ШЮ» — самая невезучая команда лиги: и пропустила больше, чем должна была, и забила меньше, чем должна была, и, соответственно, очков недобрала. Но все это по xG, а в реальности надо что-то менять.



Возможно, именно вывеска предстоящего матча поможет далеко не безнадежной команде Уайлдера сойти с одной полосы и встать на другую. Команда вполне достойно выглядела в матче с «Ливерпулем», могла не проиграть «Ман Сити» и чуть не отобрала очки у «Лестера»… Так почему не сможет сделать этого в матче с далеко не беспроблемным «МЮ»?



Предположу, что игроки найдут в себе силы, несмотря на преследующие их неудачи, собраться и показать максимум».

«Шеффилд» — «МЮ». Прогноз: лёгкая добыча для Сульшера, Погба и Рашфорда. Отставка подождёт В четырёх последних турах чемпионата Англии «клинки» забили лишь один гол. Да и тот – с углового.