«Тамбов» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 19-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Урал» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Урала» с форой (-1) за 2.00.



«Здесь история всё та же. «Тамбов» выйдет на матч не в оптимальном составе. Скорее всего, это его последний матч с нынешним руководством, под текущим названием. Наверняка зимой и состав сильно поменяется. Вроде бы и борется «Тамбов» во всех играх, что-то пытается сделать, но очков в копилке не прибавляется. С «Рубином» ещё и гол единственный пропустили из офсайда, а судьи замолчали момент. Столько уже ошибок даже с VAR, а всё равно удивляет это каждый раз.



«Урал» показал характер в матче с ЦСКА. Спасся. Там, кстати, тоже вопросов к судье было очень много. Но, думаю, результатом уральцы остались довольны. Сейчас им для успокоения, улучшения позиции в таблице надо обязательно побеждать. Соперник не в лучшем состоянии, с мотивацией у него непонятная ситуация. Надо сыграть на результат, победить.



На мой взгляд, всё для победы у Екатеринбурга есть. Эль Кабир на месте, должен вроде бы появиться и Бикфалви, не игравший с ЦСКА. Более мощная мотивация должна помочь гостям победить. Возьму их с форой (-1)», — сказал Титов.

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