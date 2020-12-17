«Тамбов» — «Урал». Прогноз: поле в Саранске поможет Рыжикову в последнем матче декабря

18 декабря состоится матч 19-го тура РПЛ «Тамбов» — «Урал». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 14.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура РПЛ «Тамбов» — «Урал» 18 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Тамбов» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.32.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Урал» (18.12.2020)

Российская Премьер-Лига вплотную подобралась к зимней паузе. 18 туров позади, а это, на секундочку, 60% от общей дистанции. Остался ещё один, дальше клубы уйдут на перерыв. Первенство возобновится в самом конце февраля. На пятницу, 18 декабря, остался один матч.

«Краснодар» — «Уфа». Прогноз: Мусаев, Шапи и Кабелла бросятся в погоню за лидерами РПЛ «Быки» в четырёх последних матчах набрали 10 очков из 12 возможных, а накануне разнесли «Локомотив».

В Саранске «Тамбов» на стадионе «Мордовия-Арена» сразится с «Уралом», начало — в 18:00 мск. Хозяева стремительно несутся в ФНЛ: из-за долгов по зарплате целый ряд футболистов основы объявил бойкот и отказался выходить на поле. Играть приходится сильно ослабленным составом. Да ещё и фактически без замен.



«Волки» долгое время держались на расстоянии от зоны вылета, однако серия из шести поражений изменила ситуацию. В предыдущий раз за очки зацепились ещё в октябре. Дальше — сплошные неудачи, хотя тут нужно отметить, что календарь оказался непростым. «Динамо», «Ахмат», «Краснодар», «Уфа», «Спартак» и «Рубин».



Подопечные Сергея Первушина сползли на предпоследнее место в турнирной таблице. 12 очков, один балл до спасительной 14-й строчки. Клуб всерьёз задумывается о переезде, главным тренером интересуются несколько команд РПЛ, ведущие футболисты тоже могут уйти зимой.

«Химки» — «Локомотив». Прогноз: Черевченко и Дядюн поднимут вопрос об отставке Николича «Химки» провели 10 матчей под руководством Черевченко, не забили только «Зениту».

Разумеется, на таком фоне букмекеры считают гостей явным фаворитом. «Урал», напротив, во второй половине осени заметно добавил. В семи предыдущих турах состоялось всего одно поражение. Правда, по всем статьям. Получили 1:5 от «Зенита», но екатеринбуржцы уже привыкли много пропускать в Санкт-Петербурге.



В остальном всё хорошо. Обыграли «Уфу» (2:1) и «Сочи» (1:0), а также скатали четыре ничьих. В том числе со «Спартаком» и ЦСКА — дважды по 2:2. Этого достаточно, чтобы держаться на отдалении от зоны стыков. Сейчас «шмели» занимают 12-е место с 20 очками, ближайший преследователь находится в шести пунктах.



В последний раз «Тамбов» набирал очки именно с «Уралом» (0:0). Игра выдалась откровенно скучной: сообразили два удара в створ за 90 минут на двоих. Впрочем, тогда у «волков» играли все сильнейшие, а теперь расклад сильно изменился. Однако нужно учитывать несколько факторов.

Сауль Альварес – Каллум Смит: Канело устроит головомойку британцу У Смита только один шанс – удачно попасть. Но этого слишком мало для боя против Канело.

Во-первых, у гостей внушительные кадровые проблемы. Дисквалифицирован Павел Погребняк, травмированы Емельянов, Подберёзкин, Панюков и Страндберг. С ЦСКА не сыграли Эрик Бикфалви и Владимир Рыков, причём точной информации по их состоянию нет. «Скамейка» у «Урала» скромная, показать свой лучший футбол будет сложно.



Во-вторых, играть придётся в Саранске. Качество газона, похоже, снова будет крайне слабым. «Рубин» в выходные мучился и моменты создавал с большим трудом: мяч дробил, играть в мелкий пас в таких условиях нереально. А с организованностью у «Тамбова» полный порядок даже в нынешнем состоянии.



Потому логичнее отталкиваться от низа, ведь разрушать на плохом поле гораздо легче, чем созидать. Классический тотал меньше 2.5 мяча идёт за отличный коэффициент 2.00. Альтернативные варианты — Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.23 и П2 всухую за 2.00. Ждём тут чего-то в духе 0:1 или 0:2.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Урал» 18 декабря 2020 года

Составы соперников будут далеки от оптимальных: лидеры «Тамбова» всё ещё бойкотируют матчи из-за долгов по зарплате, у «Урала» к целой россыпи травм добавилась дисквалификация Погребняка. Плюс жуткое поле в Саранске, на котором накануне мучился «Рубин». Разрушать в такой ситуации гораздо легче, чем созидать. Значит, будет много стыков и мало моментов



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.