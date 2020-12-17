«Тамбов» — «Урал». Прогноз: поле в Саранске поможет Рыжикову в последнем матче декабря

18 декабря состоится матч 19-го тура РПЛ «Тамбов» — «Урал». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 14.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.10.
Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура РПЛ «Тамбов» — «Урал» 18 декабря 2020 года
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Тамбов» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.32.
Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Урал» (18.12.2020)
Российская Премьер-Лига вплотную подобралась к зимней паузе. 18 туров позади, а это, на секундочку, 60% от общей дистанции. Остался ещё один, дальше клубы уйдут на перерыв. Первенство возобновится в самом конце февраля. На пятницу, 18 декабря, остался один матч.
В Саранске «Тамбов» на стадионе «Мордовия-Арена» сразится с «Уралом», начало — в 18:00 мск. Хозяева стремительно несутся в ФНЛ: из-за долгов по зарплате целый ряд футболистов основы объявил бойкот и отказался выходить на поле. Играть приходится сильно ослабленным составом. Да ещё и фактически без замен.
«Волки» долгое время держались на расстоянии от зоны вылета, однако серия из шести поражений изменила ситуацию. В предыдущий раз за очки зацепились ещё в октябре. Дальше — сплошные неудачи, хотя тут нужно отметить, что календарь оказался непростым. «Динамо», «Ахмат», «Краснодар», «Уфа», «Спартак» и «Рубин».
Подопечные Сергея Первушина сползли на предпоследнее место в турнирной таблице. 12 очков, один балл до спасительной 14-й строчки. Клуб всерьёз задумывается о переезде, главным тренером интересуются несколько команд РПЛ, ведущие футболисты тоже могут уйти зимой.
Разумеется, на таком фоне букмекеры считают гостей явным фаворитом. «Урал», напротив, во второй половине осени заметно добавил. В семи предыдущих турах состоялось всего одно поражение. Правда, по всем статьям. Получили 1:5 от «Зенита», но екатеринбуржцы уже привыкли много пропускать в Санкт-Петербурге.
В остальном всё хорошо. Обыграли «Уфу» (2:1) и «Сочи» (1:0), а также скатали четыре ничьих. В том числе со «Спартаком» и ЦСКА — дважды по 2:2. Этого достаточно, чтобы держаться на отдалении от зоны стыков. Сейчас «шмели» занимают 12-е место с 20 очками, ближайший преследователь находится в шести пунктах.
В последний раз «Тамбов» набирал очки именно с «Уралом» (0:0). Игра выдалась откровенно скучной: сообразили два удара в створ за 90 минут на двоих. Впрочем, тогда у «волков» играли все сильнейшие, а теперь расклад сильно изменился. Однако нужно учитывать несколько факторов.
Во-первых, у гостей внушительные кадровые проблемы. Дисквалифицирован Павел Погребняк, травмированы Емельянов, Подберёзкин, Панюков и Страндберг. С ЦСКА не сыграли Эрик Бикфалви и Владимир Рыков, причём точной информации по их состоянию нет. «Скамейка» у «Урала» скромная, показать свой лучший футбол будет сложно.
Во-вторых, играть придётся в Саранске. Качество газона, похоже, снова будет крайне слабым. «Рубин» в выходные мучился и моменты создавал с большим трудом: мяч дробил, играть в мелкий пас в таких условиях нереально. А с организованностью у «Тамбова» полный порядок даже в нынешнем состоянии.
Потому логичнее отталкиваться от низа, ведь разрушать на плохом поле гораздо легче, чем созидать. Классический тотал меньше 2.5 мяча идёт за отличный коэффициент 2.00. Альтернативные варианты — Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.23 и П2 всухую за 2.00. Ждём тут чего-то в духе 0:1 или 0:2.
Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Урал» 18 декабря 2020 года
Составы соперников будут далеки от оптимальных: лидеры «Тамбова» всё ещё бойкотируют матчи из-за долгов по зарплате, у «Урала» к целой россыпи травм добавилась дисквалификация Погребняка. Плюс жуткое поле в Саранске, на котором накануне мучился «Рубин». Разрушать в такой ситуации гораздо легче, чем созидать. Значит, будет много стыков и мало моментов
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.
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