Швеция — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда МЧМ-2021 Швеция – Чехия.

Ставка: победа Швеции с форой (-2.5) за 2.11.

«Пан Владимир Вуйтек в первый год работы в Ярославле усердно вспоминал русский язык, которому его учили в школе (и учили, как выяснилось, хорошо). На второй год он завел блокнот, куда стал заносить русские поговорки и пословицы, объясняя это тем, что можно отвечать на какой-то вопрос целый час и что-то не сказать, а можно применить русскую мудрость – и всем всё станет понятно. Кстати, матом Вуйтек научился ругаться уже на третий год своей работы, в Казани, но от безысходности – просто после Юрия Моисеева его классический русский без мата никто там не понимал.



Но вернемся к блокнотам. Когда в канун очередного Нового года я поинтересовался у Вуйтека состоянием чешского хоккея на молодежном уровне, он молча достал свой блокнот, пролистнул пару страниц и сказал: «Вот. Помер Максим – да и хрен с ним!» – и после этого вопросов о перспективах молодежной сборной Чехии не осталось.



С тех пор прошло более пятнадцати лет, но ведь практически ничего не изменилось. И статистика личных встреч на МЧМ шведской и чешской сборных – лучшее этому подтверждение. За последние 13 лет на этих турнирах соперники встречались семь раз, и все семь раз чехи были биты. Причем достаточно редко они были просто биты, чаще они были закатаны под лед, один раз даже с двузначным счетом. А вот проиграть хоть раз в одну шайбу просто не удосужились.



Поэтому с вопросом о фаворите в этой паре, пожалуйста, идите к кому-то другому, для меня тут вопросов нет, и все предельно ясно. Никакой информации о том, что чешский молодежный хоккей перешел с подножного корма на какой-то иной уровень, особенно с фактическим подтверждением, я не встречал. Поэтому ничуть не сомневаюсь, что и на этот раз чехи будут биты, будут биты больно и в основное время, и с таким хорошим преимуществом, не оставляющим никаких надежд».