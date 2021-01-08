«Боруссия» М — «Бавария»: прогноз Максима Калиниченко на матч Бундеслиги

Известный в прошлом футболист дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария».



Ставка: обе забьют и минимум 4 мяча в матче за 2.03.



«В 15-м туре немецкого чемпионата нас ждет встреча гладбахской «Боруссии» и «Баварии». Мюнхенцы играют в гостях в этом матче.



Встречаются участники плей-офф Лиги чемпионов этого сезона. Учитывая этот факт, кажется, что команды должны быть недалеко друг от друга в таблице. Однако в последние годы сравнивать хоть кого-то с «Баварией» нет смысла.



Мюнхенцы сами свою силу не могут иногда толком рассчитать. Если усреднённая «Бавария» будет играть в усреднённый футбол, то она будет всех обыгрывать спокойно. Однако пока команда Флика не может понять, как ей действовать, чтобы побеждать и хранить силы и эмоции на другие матчи. Часто расслабленность «Баварии» приводит к ненужным потерям очков.



Иногда очень различаются таймы у мюнхенцев. Так, в прошлой игре с «Майнцем» получили они два гола в первом тайме. А уже во втором тайме «Бавария» наколотила пять безответных мячей.



У «Боруссии» будет экзамен в этом матче. Ей нужно будет весь матч провести сдержано против такого важного соперника. Иногда им нужно будет ловить «Баварию» на контратаках. Голов от гладбахцев ждать можно, учитывая их линию атаки, а также выстроенный, правильный прессинг.



В плане результата я оттолкнусь от «Боруссии». Так интереснее прогнозировать. Хотя и более рискованно. Нельзя забывать про турнирное расположение команд. Так, «Боруссия» совсем не подтверждает статус участника плей-офф ЛЧ. Идёт она на седьмом месте, часто теряя очки. «Бавария» же закономерно лидирует в Бундеслиге. Впрочем, её отрыв от «Лейпцига» и «Байера» с позиций ниже не сильно большой.



Думаю, будет в этой игре достаточно много голов. По-другому «Бавария» не умеет играть, да и «Боруссия» любит штурмом брать ворота соперников. Поэтому предложу поставить на то, что обе команды забьют. На этот вариант наталкивает тот факт, что мюнхенцы пропускают почти ото всех. Вдобавок к этому предложу поставить на то, что будет забито больше трёх мячей. «Бавария», если пропустит от «Боруссии», может обидеться и начать крушить соперника», — сказал Калиниченко.