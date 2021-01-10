«Челси» — «Моркам»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Челси» — «Моркам».

Ставка: гол «Моркама» за 2.45, тотал больше 2.5 мяча за 1.27.

«Челси» против загадочного клуба «Моркам». В каком бы составе ни играли лондонцы, голов в этой встрече должно быть много. Думаю, мало кто готов сказать, что представляет собой «Моркам» сегодня.



«Челси» забарахлил в последнее время. Логично предположить, что в этой игре они возьмут свое и порадуют болельщиков. Да, команда Фрэнка Лэмпарда находится в игровом кризисе. Кажется, чем дальше, тем больше будет вопросов к руководству о главном тренере. Синие в каждой игре пропускают.



Думаю, надо поставить на «Моркам». Это рискованная ставка, но в случае удачи она принесет неплохие деньги. И взял бы ТБ (2.5)".