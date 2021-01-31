«Аталанта» — «Лацио»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Аталанта» – «Лацио».



Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.74.



«Соперники в этом матче хорошо знают друг друга. Хотя бы, потому что они только что уже встречались. В рамках четвертьфинала Кубка Италии «Аталанта» выиграла со счетом 3:2. Российских фанатов футбола порадовало, что победный гол в той встрече забил Алексей Миранчук.



Однако по той игре дать однозначных выводов о победителе нельзя. «Лацио» тоже мог выиграть. Борьба между командами была упорная. Были и красная карточка, причем у бергамасков, и незабитый пенальти. В общем, после этой встречи нельзя назвать очевидного фаворита еще одного их очного матча.



И главное, что уже в этой игре снова обеим командам нужно обязательно побеждать. Несколько дней назад от этого зависело участие в полуфинале Кубка Италии. А сейчас соперники борются за попадание в топ-4 чемпионата. И у «Аталанты» есть небольшое преимущество.



Команда Гасперини расположилась на пятой строчке с 36-ю баллами. Она уступает «Ювентусу» только по дополнительным показателям, а от «Ромы» с третьего места она отстает на одно очко. Однако такая высокая плотность есть и ниже «Аталанты» в таблице. Там ее преследуют как раз «Лацио» и «Наполи», у которых по 34 очка.



Сейчас, конечно, чемпионат Италии очень зрелищный. У команд ниже второго места все часто меняется. Только что казалось, что «Ювентус» и «Рома» закрепились на четвертой и третьей позициях. Однако сейчас их могут уже легко опередить преследователи, в лице которых и есть «Аталанта» с «Лацио».



Оба клуба давно не проигрывали в чемпионате. «Аталанта» чуть чаще играет вничью. А у «Лацио» есть небольшая серия побед из четырех игр. Но это, если мы берем только Серию А, конечно.



Сказать точно, кто выиграет, трудно. По их недавнему матчу ясно одно – уступать никто из них не собирается. Уверен, голы будут. Если забьют одни, то вторые начнут атаковать с большей силой. Вопрос в том, когда счет будет открыт. Моя ставка будет на количество забитых мячей. Их, думаю, будет больше трех».