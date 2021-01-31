«Аталанта» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на матч 20-го тура Серии А в Бергамо

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Лацио».
Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.09.
«Второй раз за неделю сыграют «Аталанта» и «Лацио». В кубковой встрече «Аталанта» сумела выиграть (3:2). Миранчук забил победный мяч в меньшинстве. Но нужно отметить, что у обеих команд многие основные футболисты остались вне стартового состава. Кто-то и вообще на поле не появился.
Честно говоря, сомневаюсь, что снова увидим концерт с обилием забитых мячей. Не может же «Аталанта» каждый раз выдавать какие-то невероятные матчи с обилием голов. В этот раз жду футбола поспокойнее. «Лацио» тоже понимает, что себе дороже ввязываться в перестрелку с «Аталантой», у которой забить может вообще любой игрок.
Все-таки мне кажется, что в данный момент «Аталанта» более классная команда, обойма у нее пошире. И за счет исполнительского класса она здесь будет смотреться более выигрышно. Не уверен, что победят хозяева, но не проиграют точно. Выбрал бы ставку — «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча».
- 31 января 2021
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:14
- 30 января 2021
-
23:47
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00