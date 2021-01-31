Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Аталанта» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на матч 20-го тура Серии А в Бергамо

«Аталанта» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на матч 20-го тура Серии А в Бергамо
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Лацио».

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.09.

«Второй раз за неделю сыграют «Аталанта» и «Лацио». В кубковой встрече «Аталанта» сумела выиграть (3:2). Миранчук забил победный мяч в меньшинстве. Но нужно отметить, что у обеих команд многие основные футболисты остались вне стартового состава. Кто-то и вообще на поле не появился.

Честно говоря, сомневаюсь, что снова увидим концерт с обилием забитых мячей. Не может же «Аталанта» каждый раз выдавать какие-то невероятные матчи с обилием голов. В этот раз жду футбола поспокойнее. «Лацио» тоже понимает, что себе дороже ввязываться в перестрелку с «Аталантой», у которой забить может вообще любой игрок.

Все-таки мне кажется, что в данный момент «Аталанта» более классная команда, обойма у нее пошире. И за счет исполнительского класса она здесь будет смотреться более выигрышно. Не уверен, что победят хозяева, но не проиграют точно. Выбрал бы ставку — «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021