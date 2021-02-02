«Вулверхэмптон» – «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» – «Арсенал».



Ставка: победа «Арсенала» за 2.31.



«Волки» продолжают падать всё ниже. Восемь туров они уже не побеждают, в двух последних матчах не забивают, а главное, почти ничего не создают у чужих ворот. Нуну Санту так и не смог справиться с потерей Рауля Хименеса, Траоре так и не нашёл свою форму, а тут ещё и Рубен Невес отпросился из команды из-за рождения ребёнка.



«Арсенал» так и не смог распечатать ворота «МЮ», хотя особых претензий предъявлять «канонирам», пожалуй, не стоит. Они прибавили в последние несколько недель. Семь туров уже не проигрывают, хорошо двигаются и явно намереваются двигаться по турнирной таблице вверх, а не вниз», — сказал Петросьян.

«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз: Эдегор не спасёт. Атака Артеты снова сядет на мель Предыдущую победу в АПЛ «Вулвз» одержали ещё в прошлом году. Но это был матч с «Арсеналом».