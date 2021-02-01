«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз: Эдегор не спасёт. Атака Артеты снова сядет на мель

Предыдущую победу в АПЛ «Вулвз» одержали ещё в прошлом году. Но это был матч с «Арсеналом».

2 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33. Успех хозяев оценён экспертами в 3.38. А ставки на ничью принимаются за 3.42.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал» 2 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Арсенал» (02.02.2021)

Одним из самых интересных матчей 22-го тура английской Премьер-лиги станет встреча «Вулверхэмптона» и «Аренала». Подопечные Микеля Артеты, наконец нашедшие свою игру, приедут в гости переживающей не лучшие времена, но по-прежнему неуступчивой команде. Смогут ли обескровленные «канониры» забрать столь нужные три очка?

«Боруссия Д» — «Падерборн». Прогноз: «Бавария» вылетела, Холанд получает шанс взять трофей Дортмундцы в Кубке Германии на своём поле сыграют с середняком второй немецкой Бундеслиги.

Начнём с игровых форм оппонентов. У «Арсенала», как кажется, всё здорово. В 2021 году они пока ещё в АПЛ не проигрывали, а в конце января добыли непростую выездную победу над «Саутгемптоном» и ничью с тогдашним лидером турнирной таблицы «Манчестер Юнайтед». Обошлось без голов, хотя моменты возникали в обе стороны.

Команда на ходу, она исправно забивает и, что удивительно, крайне мало пропускает — 20 голов в 21 матче АПЛ. А это, на секундочку, второй результат в чемпионате Англии. Лучше только «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, повадившийся штамповать победы всухую.



У «Вулвз» наоборот всё очень и очень печально — предыдущую победу в АПЛ команда одержала в середине декабря. С тех пор три ничьи и пять поражений за восемь встреч, а турнирное положение выглядит непривычно слабо — 14-е место. О борьбе за зону еврокубков речи уже не идёт.

«Рейнджерс» — «Питтсбург». Прогноз: Панарин и Бучневич устали проигрывать. Малкин, держись «Синерубашечники» набрали всего шесть очков в восьми матчах и идут последними в дивизионе.

Нужно понимать и причину таких провальных результатов — прежде всего это серьёзная травма Рауля Хименеса. Именно в последнем матче с мексиканцем в составе «Вулверхэмптон» и добыл ту самую победу. Забавно, что соперником подопечных Нуну Эшпириту Санту оказался именно «Арсенал». Хименес по-прежнему даже не тренируется с командой, однако стоит отметить, что опыт побед над «Арсеналом» у «Вулвз» уже есть.



Не менее серьёзные проблемы с составом испытывает и «Арсенал». В матче с «Вулвз» практически наверняка не сыграют Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Букайо Сака и Киран Тирни — ключевые игроки в команде Микеля Артеты. И если без звёздного габонца команда более-менее справлялась, то потеря Сака и Ляказетта может существенно повлиять на созидательную активность.



Исходя из последних лет, «Вулверхэмптон» абсолютно заслуженно носит негласный статус грозы топ-клубов. Даже в этом, не самом удачном для себя сезоне, британо-португальский коллектив сумел обыграл «Арсенал» (2:1) и «Челси» (2:1), а также дал бой «Манчестер Сити» (1:3). И лишь на последних минутах упустил ничейный результат с «МЮ» (0:1). Думается, и во встрече с «Арсеналом» борьбы будет намного больше, чем голов.

«Вашингтон» — «Бостон». Прогноз: Овечкин давал Макдэвиду и Мэттьюсу фору. Шутки кончились Накануне Ови забил победный гол. До Фила Эспозито осталось всего девять шайб.

Стоит отметить, что как «Арсенал», так и «Вулвз» достаточно часто в этом чемпионате отыгрывают на «тотал меньше». У «канониров» таких матчей 10 из 21, а у «волков» и вовсе 12 из 21. Что же ожидать от встречи двух не самых результативных команд ещё и с практически полностью отсутствующей линией атаки? Вывод напрашивается сам по себе. Берём классический тотал меньше 2.5 гола с коэффициентом 1.70.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Арсенал» 2 февраля 2021 года

Обе команды лишены своих главных атакующих активов. «Вулвз» и без того забивал немного, а после травмы Хименеса всё стало ещё грустнее. У «Арсенала» не сыграют сразу три исполнителя группы атаки, делающих результат. Всё однозначно сводится к малому количеству голов, благо что на тотал меньше 2.5 мяча дают 1.70.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.70.