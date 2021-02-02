«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ 2 февраля

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (0) за 1.57.
«Очередной, 22-й тур АПЛ. В центре внимания противостояние «Вулверхэмптона» и «Арсенала». Если посмотреть на линию, то сразу чётко видно, что «Арсенал» — фаворит. «Волки» уже восемь матчей не могут победить, а «Арсенал», за исключением Кубка страны, смотрится в последнее время очень неплохо.
Если посмотреть на последние четыре очные встречи, то три победы на счету «Арсенала». В общем, и фаворит, и исход в этом матче очевидны. Вопрос лишь в том, какую ставку взять, чтобы она сыграла и была привлекательна своим коэффициентом.
Мне кажется, что надо брать победу «Арсенала» с форой (0). Тут коэффициент выше полутора, но на данный матч это самая интересная ставка. Всем удачи, а болельщикам «Арсенала» хорошего просмотра. Думаю, что после этого матча у них оно будет отменное», — сказал Казаков.
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