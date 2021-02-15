«Динамо» Рига – «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Рига – «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» и меньше 6 шайб в матче за 2.51.



«Этот матч, играющийся на сутки раньше всех остальных, с одной стороны, не позволяет констатировать, что Континентальная лига к концу своего регулярного чемпионата перешла на туровую систему (да-да, была когда-то такая, ветераны помнят). С другой стороны, вместе с остальными матчами «Йокерита» заставляет нас поверить, что никакой евротуровой паузы на этот раз в помине не было.



Что вообще можно сказать о матче, в котором последняя команда лиги принимает единоличного на данный момент лидера? Да ещё с учётом того, что в первом «междусобойчике» этого сезона аутсайдер увёз из Казани два очка, покрыв лидера позором. И хоть с того матча прошёл почти месяц, можно не сомневаться, что в «Ак Барсе» все это помнят. А если забыли, то главный тренер память освежит.



То есть в принципе можно ждать не просто гостевой победы «Ак Барса», который прибавляет от матча к матчу, как и должно быть перед плей-офф, а разрыва хозяев «на ветошь». Но тут ведь тоже не всё так просто. Казанцы в последнее время в принципе играют с рижанами тяжело и на надрыве. Конечно, в основном выигрывают, но весьма скромно, в одну, реже две шайбы, иногда даже за пределами основного времени. То есть казанский результат не был чем-то из ряда вон выходящим, а скорее закономерно вытекал из текущего тренда. Разве что очки были поделены неправильно с турнирной точки зрения.



Поэтому нечто подобного и мучительного следует ожидать и на этот раз, но с уточнением, что терять очки «большим татарам» никак нельзя: ЦСКА дышит в спину. Поэтому есть все основания поставить на небольшую и с минимальным преимуществом победу в основное время лидера чемпионата КХЛ, пожалуй, всё-таки в достаточно низовом матче, в котором всё может ограничиться тремя заброшенными шайбами на две команды», — сказал Лебедев.

«Динамо» Рига — «Ак Барс». Прогноз: мудрый Данис Зарипов пожалеет худший клуб КХЛ В пяти из шести предыдущих очных встреч соперники забивали меньше пяти шайб.