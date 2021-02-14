«Динамо» Рига — «Ак Барс». Прогноз: мудрый Данис Зарипов пожалеет худший клуб КХЛ

15 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Рига — «Ак Барс». Начало встречи – в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.38, а успех рижского клуба оценён экспертами в 6.45.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Динамо» Р — «Ак Барс» 15 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» Рига — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.41, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 2.69. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 5.60. Гол в первые десять минут идет за 1.69.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Рига — «Ак Барс» Казань (15.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует через пару недель, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

«Вест Бромвич» — «МЮ». Прогноз: умирающие «дрозды» попадут под горячую руку Сульшера «Манчестер Юнайтед» потерпел два поражения в последних шести матчах с «ВБА».

В понедельник, 15 февраля, состоится всего один поединок. В 20:30 мск на льду «Арены-Рига» местное рижское «Динамо» начнёт выяснять отношения с казанским «Ак Барсом». Худший клуб КХЛ принимает лучший, в таких встречах иногда может случиться что-нибудь интересное.



Правда, форма команды из Латвии оставляет желать лучшего. Мягко говоря. В прошлой игре рижане потерпели очередное поражение, уступив на выезде «Авангарду» со счётом 1:5. Получилось даже открыть счёт и завершить первый период с преимуществом, но второй отрезок был напрочь завален.



Теперь неудачная серия составляет восемь поражений. За это время рижане умудрились пропустить целых 29 шайб в основное время и ещё одну в овертайме, то есть в среднем за игру выходит даже больше трёх с половиной штук. Кошмарная игра в обороне перекрывает со знаком минус все попытки борьбы.

«Реал» — «Валенсия». Прогноз: Денис Черышев опять травмирован, но Зидану это не поможет За 15 предыдущих туров чемпионата Испании оранжевые потерпели всего четыре поражения.

Не лучше команда Петериса Скудры выглядит и на своём льду. Смешные 12 набранных очков за 26 домашних поединков никуда не годятся, а результативность худшая среди прочих клубов. На данный момент удалось забросить только 53 шайбы, в среднем за встречу еле-еле набирается два гола.



Понятно, что с такими показателями было бы трудно рассчитывать на плей-офф. Собственно говоря, рижское «Динамо» по-прежнему идёт на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав за 54 игру только 25 баллов. Шансы потеряны до неприличия давно.



Лёгкая добыча для «Ак Барса», который до сих пор лидирует как в Восточной конференции, так и в сводной таблице КХЛ. За 54 игры было набрано 84 очка. Ближайший преследователь в конференции «Авангард» вряд ли догонит, отрыв от него семь пунктов. А вот лидер Запада ЦСКА дышит в спину с 83 баллами в активе.

«Монако» — «Лорьян». Прогноз: обидчик «ПСЖ» не станет преградой для Александра Головина В четырёх последних турах Лиги 1 у «Лорьяна» восемь голов, но «Монако» банально сильнее.

Из-за нескольких осечек казанцы растеряли былую фору. В прошлом матче они прервали серию из четырёх побед, уступив в Магнитогорске местному «Металлургу» (0:3). Хотя стоит отметить, что счёт спорный. Моменты гости создавали не реже, преимущество по броскам в первом периоде было двукратным. Та игра фактически шла до заброшенной шайбы.



Понятно, что «Ак Барс» – фаворит поединка. Клуб находится в неплохой форме, когда у «Динамо» полный провал. Однако ждать слишком много голов от команд мы бы не стали. Рижане в принципе мало забивают, а казанцы уже готовятся к плей-офф, разгромы им ни к чему.



На наш взгляд, можно подумать над ставкой «Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы». Букмекеры дают за неё приятные 2.20. Статистика личных встреч не против, такой вариант заходил в пяти из шести последних поединков между соперниками в регулярном чемпионате КХЛ.

«Динамо» Р — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 15 февраля 2021 года

Как ни крути, «Ак Барс» – явный фаворит. Результаты «Динамо» не впечатляют даже на родном льду, с результативностью серьёзные проблемы. Много голов, конечно, не ждём, казанцам ни к чему включать повышенную передачу, надо готовиться к плей-офф. Но свои очки гости наберут, даже не выходя из режима экономии энергии.



Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.20.