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«Краснодар» — «Динамо» Загреб: эксперты оценили шансы российского клуба в игре Лиги Европы

«Краснодар» — «Динамо» Загреб: эксперты оценили шансы российского клуба в игре Лиги Европы
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18 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо» Загреб. Начало игры — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34 (43%). Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 3.58 (28%). Поставить на ничью предлагают за 3.38 (29%).

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо» Загреб не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.94, на пенальти — за 2.80, на удаление — за 4.70.

Проход «Краснодара» идёт за 2.02, проход «Динамо» за 1.88.

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В шести матчах Лиги Европы хорваты пропустили один мяч. А сейчас они идут на серии из трёх побед всухую.
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