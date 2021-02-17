«Краснодар» — «Динамо» З. Прогноз: последний российский клуб в еврокубках поймёт боль ЦСКА

В шести матчах Лиги Европы хорваты пропустили один мяч. А сейчас они идут на серии из трёх побед всухую.

18 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо» Загреб. Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 3.58. Поставить на ничью предлагают за 3.38.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо» З 18 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо» Загреб не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо» (18.02.2021)

Вторая половина сезона в европейском футболе набирает обороты. На дворе середина февраля, а это значит, что пришло время для плей-офф еврокубков. По традиции вторник и среду отдали на откуп Лиге чемпионов, а в четверг настаёт время Лиги Европы. Борьбу продолжают 32 клуба.

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Сразу девять игр стартуют в 20:55 мск. В одной из них «Краснодар» на своём поле сразится с загребским «Динамо». В евровесну пробился лишь один представитель России, так что всё внимание отечественных любителей футбола приковано к выступлениям подопечных Мурада Мусаева.



Соперника в деле мы уже видели. Клуб из Загреба попал в одну группу с ЦСКА. И занял первое место, не проиграв ни разу. Четыре победы и две ничьи, 14 очков. Больше того — всего один пропущенный мяч. То есть с точки зрения цифр всё очень мощно, даже угрожающе. В то же время нельзя не упоминуть фактор везения.



В двух матчах хорваты оставались в большинстве: «Вольфсберг» получил удаление ещё в первом тайме, «Фейеноорд» — на 73-й минуте. В паре случаев им откровенно повезло зацепить очки, хотя смотрелись заметно хуже соперников. Достаточно вспомнить игру в Москве, где подопечные Виктора Гончаренко создали предостаточно.

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Плюс феноменальная реализация. Скажем, в пятом туре с «Фейеноордом» забили два гола с четырёх ударов в сторону ворот. Надо сказать, что с обороной у «Динамо» порядок: хорошие центральные защитники и Доминик Ливакович, ставший первым номером сборной Хорватии после того, как Даниэль Субашич завершил международную карьеру.



Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом домашней игры, а вот в двухраундовом противостоянии отдают минимальное предпочтение подопечным Зорана Мамича. Определённая логика в этом прослеживается. «Быки» продолжают развитие, дебютное выступление в Лиге чемпионов получилось достойным.



Однозначным провалом стал только второй тайм в Севилье. Кадровые проблемы вроде бы остались в прошлом, зимняя пауза дала возможность залечить болячки. И всё же вопросов хватает практически во всех линиях. Матвей Сафонов продолжает залечивать травму и тренируется по индивидуальной программе.

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Сергей Петров и Ари тоже травмированы, а на днях стало известно о серьёзном повреждении Кристиана Рамиреса. Это железный игрок основы, а главное — травма состоялась совсем недавно, то есть времени на полноценное наигрывание нового варианта фактически не имелось. И это печалит.



Следующий момент ещё серьёзнее. Разница в игровом тонусе рискует оказаться громадной. «Краснодар», разумеется, ещё не проводил официальных матчей в 2021 году. А вот чемпионат Хорватии возобновился аж 19 января. И с тех пор «Динамо» сыграло семь встреч. Сейчас, между прочим, идёт на серии из трёх побед всухую.



Скорее всего, уровень физической готовности будет далёк от оптимального и на 90 минут с высокой интенсивностью хозяев не хватит. «Динамо» не обладает внушительным атакующим потенциалом, зато контратаки и стандартные положения исправно доводит до ума. А подопечные Мурада Мусаева умеют привозить голы на ровном месте.

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В общем, мы бы выбирали между классическим вариантом Х2 за 1.72 и ИТМ 1.5 гола «Краснодара» за 1.66. Вариант посмелее — Х2 + тотал меньше 4.5 гола за 1.87. Ждём тут чего-то в духе 1:1. Хорваты компактно сыграют в обороне и больше одного мяча не пропустят.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо» З 18 февраля 2021 года

Хорваты пропустили один мяч за шесть игр на групповой стадии Лиги Европы. С обороной у них полный порядок. Кроме того, чемпионат Хорватии возобновился 19 января. «Динамо» провели семь официальных матчей и идёт на серии из трёх побед всухую. А вот «Краснодар» только возобновит сезон. Как ни крути, показать целостный футбол «быкам» будет сложно. Тем более без Рамиреса.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Краснодара» за 1.66.