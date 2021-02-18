«Краснодар» — «Динамо» Загреб: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Загреб. Это первая встреча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: «Краснодар» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.28.



«Тяжело прогнозировать матч сразу после выхода команд из отпуска. Первая официальная встреча для краснодарцев. А вот «Динамо» Загреб уже почти месяц играет в своем чемпионате. В последних трех встречах динамовцы выиграли и не пропускали. В целом, отметил бы, что мало «Динамо» пропускает. Это еще было видно по группе, где хорваты играли с ЦСКА. Команда сильная, несмотря на то, что за последние полтора года растеряло почти всех лидеров, которые ушли на повышение.



Думаю, «Краснодар» после отпуска не будет сильно рисковать в первом матче. В какой-то мере и ничья может устроить. Если дома сыграть рискованно, в атаку, то можно нарваться на контратаки от такого грамотного и организованного соперника. Все-таки «Краснодар» пока не вкатился, свой фирменный футбол сложно будет продемонстрировать. Важно сыграть на ноль сзади. Если получится, то на выезде класс атаки краснодарцев скажется.



Здесь бы играл осторожно. Хороший вариант — «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Титов.

«Краснодар» — «Динамо» З. Прогноз: последний российский клуб в еврокубках поймёт боль ЦСКА В шести матчах Лиги Европы хорваты пропустили один мяч. А сейчас они идут на серии из трёх побед всухую.