«Краснодар» — «Динамо» Загреб: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1\16 финала Лиги Европы

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Динамо» Загреб.



Ставка: обе забьют — нет за 2.05.



«Краснодар» — «Динамо» Загреб. Возобновляется еврокубковый сезон. Первая игра у российских команд в этом календарном году. Как мы отлично помним, зимний футбол и первые стадии еврокубков нашим командам даются очень нелегко. Только закончились предсезонные сборы. Я, честно говоря, не жду какого-то суперяркого атакующего футбола от «Краснодара».



Если вспомнить, как «быки» раньше выступали на этих стадиях плей-офф Лиги Европы, то пресловутой философии атакующего футбола не было. «Краснодар» играл в закрытый оборонительный футбол, а матчи были низовыми. Мне кажется, что низ и небольшое количество мячей мы увидим и на этот раз. Обе команды будут играть в аккуратный футбол. Если и приберегут голы, то для ответной встречи в Хорватии.



Напомню, что «Динамо» на групповой стадии Лиги Европы в шести матчах пропустил всего один мяч. В пяти из шести игр с его участием команда сумела сохранить свои ворота на замке. Был пропущен один мяч в последнем туре в ничего не значащем матче против ЦСКА. У «Динамо» был шанс установить рекорд групповых стадий Лиги Европы, если бы не пропустило и в шестой встрече.



В общем, неоптимальное состояние «Краснодара», умение Загреба качественно играть в обороне и защищать свои ворота, отразятся на том, что голов в матче будет мало. Я выбираю между двумя прогнозами: «обе забьют — нет» и тотал матча меньше 2.5 мяча. Выбираю первый вариант, так как там коэффициент выше — 2.05. Если вы выберете ТМ (2.5), то за это дадут примерно 1.85», — сказал Симонов.

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