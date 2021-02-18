«Краснодар» — «Динамо» Загреб: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы 18 февраля

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо» Загреб.



Ставка: победа «Краснодара» за 2.31.



«Кубанский клуб стартовал в Лиге чемпионов довольно успешно – выездная ничья с лидером Лиги 1 «Ренном» вселила надежду на успех в групповой стадии, который принёс третье место в плей-офф второй по силе лиги континента.



Свой последний официальный поединок чёрно-зелёные провели ещё 12 декабря, когда на своём поле одолели «Уфу» (1:0). Перед большими каникулами «быки» успели записать на свой счёт девять побед и три поединка завершили вничью, что в итоге принесло 30 очков и седьмое место.



«Динамо» пробилось в плей-офф с первого места в сильном квартете с ЦСКА, «Фейеноордом» и «Вольфсбергером. В чемпионате Хорватии Загреб за 21 тур добыл 15 побед и три раза сыграл вничью, что принесло 48 очков и первое место в турнирной таблице. В двух последних турах синие обыграли «Истру» (1:0) и «Осиек» (1:0).



У гостей не сыграет Мохаррами. У кубанцев в лазарете Ари, Панталеан, Рамирес и Стоцкий.



Тяжело судить о «Краснодаре» после такого длительного перерыва, и поражение от «Локомотива» вряд ли станет показателем состояния и силы команды.



У хорватов чемпионат уже в разгаре, что может дать им преимущество, но всё же фактор домашнего поля никто не отменял.



Я отдам предпочтение российскому клубу, который способен выиграть в этой дуэли, ведь у кубанцев более мощный состав и класс игроков», — сказал Мостовой.

«Краснодар» — «Динамо» З. Прогноз: последний российский клуб в еврокубках поймёт боль ЦСКА В шести матчах Лиги Европы хорваты пропустили один мяч. А сейчас они идут на серии из трёх побед всухую.