«Краснодар» — «Динамо» Загреб: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы 18 февраля

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо» Загреб.
Ставка: победа «Краснодара» за 2.31.
«Кубанский клуб стартовал в Лиге чемпионов довольно успешно – выездная ничья с лидером Лиги 1 «Ренном» вселила надежду на успех в групповой стадии, который принёс третье место в плей-офф второй по силе лиги континента.
Свой последний официальный поединок чёрно-зелёные провели ещё 12 декабря, когда на своём поле одолели «Уфу» (1:0). Перед большими каникулами «быки» успели записать на свой счёт девять побед и три поединка завершили вничью, что в итоге принесло 30 очков и седьмое место.
«Динамо» пробилось в плей-офф с первого места в сильном квартете с ЦСКА, «Фейеноордом» и «Вольфсбергером. В чемпионате Хорватии Загреб за 21 тур добыл 15 побед и три раза сыграл вничью, что принесло 48 очков и первое место в турнирной таблице. В двух последних турах синие обыграли «Истру» (1:0) и «Осиек» (1:0).
У гостей не сыграет Мохаррами. У кубанцев в лазарете Ари, Панталеан, Рамирес и Стоцкий.
Тяжело судить о «Краснодаре» после такого длительного перерыва, и поражение от «Локомотива» вряд ли станет показателем состояния и силы команды.
У хорватов чемпионат уже в разгаре, что может дать им преимущество, но всё же фактор домашнего поля никто не отменял.
Я отдам предпочтение российскому клубу, который способен выиграть в этой дуэли, ведь у кубанцев более мощный состав и класс игроков», — сказал Мостовой.
- 18 февраля 2021
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:39
-
08:19
-
08:15
-
08:00
-
07:17
- 17 февраля 2021
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:17
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30