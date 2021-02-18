«Краснодар» — «Динамо» З: прогноз Александра Аксенова на матч Лиги Европы 18 февраля

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Динамо» Загреб.



Ставка: обе забьют за 1.75.



«Краснодар» готовится провести свой первый матч в плей-офф Лиги Европы против загребского «Динамо». Если бы для краснодарцев был разгар сезона, и матчи шли бы один за другим, то мы бы говорили о том, что «Краснодар» является безусловным фаворитом в матче.



Но у «Краснодара» только прошли подготовительные матчи. В этом случае у «Динамо» есть определенные шансы пройти нашего гранда.



Отталкиваемся от формы «Краснодара», который, как всегда, очень неплохо смотрится в товарищеских матчах. В нападении все неплохо, а это главная и сильная сторона, а вот в обороне пока полный кошмар. Мне кажется, что у Загреба очень хорошие шансы справиться с этой обороной.



При этом я понимаю, что «Краснодар» должен забивать. Форма вроде бы набрана и основные звезды здоровы, а значит «Краснодар» обязан показывать свою привычную игру в атаке.



Мне кажется, что в этом матче обе команды должны забить. Может быть это будет не супер результативный матч, но и те и другие должны отметиться голом», — сказал Аксенов.

«Краснодар» — «Динамо» З. Прогноз: последний российский клуб в еврокубках поймёт боль ЦСКА В шести матчах Лиги Европы хорваты пропустили один мяч. А сейчас они идут на серии из трёх побед всухую.